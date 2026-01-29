Ειρήνη Τορνεσάκη: Από το Ηράκλειο στη Νέα Υόρκη – από την Κρήτη στο Κέντρο του Κόσμου

Αυτό το Σαββατοκύριακο 31 Ιανουαρίου & 01 Φεβρουαρίου, η «Εγνατία Οδός» αποχαιρετά τον πρώτο μήνα του έτους, καλωσορίζοντας τον επόμενο με μια νέα παρουσία που κάνει περήφανη την Ελλάδα στο εξωτερικό, την Ειρήνη Τορνεσάκη ή Erini. .

Πρόκειται για μια νέα κοπέλα με ιδιαίτερο χάρισμα, που υπηρετεί με συνέπεια και γνώση την Ελληνική παραδοσιακή μουσική. Η Erini, όπως είναι γνωστή εκτός Ελλάδας, ζει και δραστηριοποιείται τα τελευταία δεκαέξι χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποιώντας διεθνή καριέρα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ίδια ερμηνεύει αλλά και διδάσκει αυτοσχεδιασμό πάνω στην παραδοσιακή μουσική στο Berklee College of Music.

Η Ειρήνη Τορνεσάκη μιλά στην εκπομπή και τον Γιώργο Ντόβολο για τη προσωπική της διαδρομή, τις συνεργασίες της με κορυφαίους καλλιτέχνες αλλά και τα μελλοντικά της σχέδια.

Παράλληλα, θα ακουστούν Μικρασιατικά τραγούδια, ερμηνευμένα από την ίδια, καθώς και τραγούδια από την ιδιαίτερη πατρίδα της, το Ηράκλειο της Κρήτης, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει ρίζες, μνήμη και παρόν.

Infο

«Εγνατία Οδός»

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος

Σαββατοκύριακο 31 Ιανουαρίου - 01 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

