Εξομολογήσεις του Διονύση Σαββόπουλου

Δυο αποκλειστικές συνεντεύξεις που είχε δώσει ο Διονύσης Σαββόπουλος στον Φώτη Απέργη και στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 θα μεταδοθούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, 18.00 με 20.00 και τις δυο ημέρες, από τον σταθμό του ελληνικού τραγουδιού.

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου:

Το 2018, ο κορυφαίος τραγουδοποιός είχε μιλήσει για όλες τις γυναίκες στα τραγούδια του. Ακόμη, για τη μητέρα του, τον Τριφό, τη Βέμπο, τον Λοΐζο, καθώς και για το κίνημα «Μe Τoo».

«Είναι κάτι άγνωστο η γυναίκα. Είναι ένα αίνιγμα. Και, μεγαλώνοντας, διαπιστώνω ότι αυτό το αίνιγμα υπάρχει και μέσα μου», τόνιζε.

Και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου:

Μια έντονα προσωπική συνέντευξη του 2023, για τον «μεγάλο θυμό» που είχε ο Σαββόπουλος στα νιάτα του και για τους φίλους του που στενοχώρησε. Για την αλαζονεία που του έφερε κάποτε η επιτυχία. Για την ανάγκη που είχε να αποσυρθεί στην εποχή, ακριβώς, του πιο πετυχημένου δίσκου του. Και για «τη λύσσα» με την οποία έγραφε τραγούδια και τώρα πια την έχει χάσει.

Στην ίδια εκπομπή, ο τροβαδούρος μοιράζεται μαζί μας συγκινητικές και αστείες αναμνήσεις από τους γονείς του. Ιστορίες με τον Χατζιδάκι, τον Ζαμπέτα και τον Ξαρχάκο. Καθώς και την πεποίθησή του ότι το χιπ χοπ «δεν στερείται ενδιαφέροντος, γιατί έχουμε εκεί ταύτιση λέξεως και ήχου».