«Έλα Λίγο Πιο Κοντά»: Νέα σειρά podcast αποκλειστικά στο ERT εcho

Η Παυλίνα Βουλγαράκη σε συνεργασία με την πλατφόρμα ERT εcho μάς προσκαλεί να έρθουμε λίγο πιο κοντά, μέσα από το νέο της podcast: μια σειρά αληθινών συνομιλιών με ανθρώπους που εμπνέουν, που μοιράζονται τη διαδρομή τους, τα λάθη, τη σοφία και την ευαισθησία τους.

Το «Έλα λίγο πιο κοντά» είναι μια πρόσκληση.

Όχι να μιλήσουμε περισσότερο, αλλά να ακουστούμε βαθύτερα.

Καλεσμένοι στο πρώτο επεισόδιο, που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 17:00, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος — δύο καλλιτέχνες που αποτελούν για την Παυλίνα την πιο κοντινή της καλλιτεχνική οικογένεια. Το πρώτο επεισόδιο, είναι ένα αληθινό εγχειρίδιο επιβίωσης για νέους καλλιτέχνες μια συζήτηση γεμάτη εμπειρία, τρυφερότητα, σοφία και χιούμορ.

Το podcast δανείζεται τον τίτλο του από ένα αγαπημένο τραγούδι της Παυλίνας, ενώ στο τέλος κάθε επεισοδίου ακούγεται ένα νέο κομμάτι, γραμμένο από την ίδια ειδικά για τη σειρά.

Η ίδια μας καλωσορίζει με ένα δικό της σημείωμα:

Καλωσόρισες στο «Έλα λίγο πιο κοντά». Το πρώτο επεισόδιο είναι μια συζήτηση που θα ήθελα πολύ να έχω ακούσει όταν ξεκινούσα· ένα επεισόδιο–εγχειρίδιο για όποιον ονειρεύεται να ζήσει μέσα στην τέχνη χωρίς να χαθεί.

Θέλω αυτή η σειρά να προσφέρει κάτι αληθινό, να μην είναι απλώς συζητήσεις στον αέρα.

Να αφήνει έναν μικρό απόηχο, μια σκέψη, ένα χαμόγελο ή μια παρηγοριά.

Πιστεύω πως η τέχνη , όπως και η ζωή, είναι ένα ταξίδι μιας βαθιάς ενθύμησης του εαυτού. Κι οι θησαυροί της έχουν νόημα μόνο εφόσον τους μοιραζόμαστε.

Κι αν μέσα από αυτές τις συναντήσεις κάποιος νιώσει λίγο λιγότερο μόνος, λίγο πιο κοντά στον εαυτό του ή στους άλλους, τότε ίσως να έχω καταφέρει το πιο ουσιαστικό πράγμα που μπορώ.