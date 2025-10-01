Ραδιόφωνο

Eleanor Steber (1914 – 1990), Το Χρυσό Κορίτσι από τη Δύση

Eleanor Steber (1914 – 1990), Το Χρυσό Κορίτσι από τη Δύση
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 στις 18:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κάθε Παρασκευή στις 18:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.
Αναλυτικά Share
Share

Κάθε Παρασκευή στις 18:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Από τη Δυτική Βιρτζίνια, στη Metropolitan Opera μέσω Βοστώνης

Στις 3 Οκτωβρίου του 1990 φεύγει από τη ζωή η πρώτη σούπερ σταρ της όπερας που γεννήθηκε, σπούδασε και έκανε καριέρα αποκλειστικά σε Αμερικανικό έδαφος.

Γεννημένη το 1914 στη Δυτική Virginia, η Eleanor Steber δε χρειάστηκε ούτε να πάει στην Αμερική, ούτε να φύγει από την Αμερική, ούτε καν να σπουδάσει αλλού. Με το που ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο κονσερβατόριο New England της Βοστώνης, κέρδισε αμέσως το ραδιοφωνικό διαγωνισμό της Metropolitan Opera για νέες φωνές. Κατόπιν έκανε το ντεμπούτο της στο Νεοϋορκέζικο θέατρο το 1940, σε ηλικία 26 ετών. Θα συνέχιζε να τραγουδά εκεί για τα επόμενα 21 χρόνια, ενώ ξεχωριστή θέση στην καριέρα της έχουν οι πολλές και δημιουργικές της συνεργασίες με τον αρχιμουσικό Δημήτρη Μητρόπουλο

Η Φωνή της θα αντηχήσει στον Καθρέφτη μας, αυτή την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 18:00.

Να είστε εκεί.

INFO
«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00.
Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

Eleanor Steber (1914 – 1990), Το Χρυσό Κορίτσι από τη Δύση
TAGS Eleanor SteberNew York Metropolitan OperaSopranoΓιάννης ΦίλιαςΠορτραίτα Λυρικών Καλλιτεχνών
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ο καινούριος δίσκος του Απόστολου Ρίζου στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025, στις 17:00
Ο Νεοελληνιστής Βασίλης Λαμπρόπουλος στη Φωνή της Ελλάδας
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025, στις 12:00
Ο Mike Scott των Waterboys, η Χορεύτρια Janne Eraker & ο Κιθαρίστας Knut Reiersrud, και οι Faltriqueira & Miguel Gil από την Ισπανία
Τετάρτη 01, Πέμπτη 02, Παρασκευή 03 Οκτωβρίου στις 12 τα μεσάνυχτα προς την επομένη
O Σπύρος Αραβανής στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025 στις 17:00