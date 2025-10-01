Eleanor Steber (1914 – 1990), Το Χρυσό Κορίτσι από τη Δύση

Κάθε Παρασκευή στις 18:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Από τη Δυτική Βιρτζίνια, στη Metropolitan Opera μέσω Βοστώνης

Στις 3 Οκτωβρίου του 1990 φεύγει από τη ζωή η πρώτη σούπερ σταρ της όπερας που γεννήθηκε, σπούδασε και έκανε καριέρα αποκλειστικά σε Αμερικανικό έδαφος.

Γεννημένη το 1914 στη Δυτική Virginia, η Eleanor Steber δε χρειάστηκε ούτε να πάει στην Αμερική, ούτε να φύγει από την Αμερική, ούτε καν να σπουδάσει αλλού. Με το που ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο κονσερβατόριο New England της Βοστώνης, κέρδισε αμέσως το ραδιοφωνικό διαγωνισμό της Metropolitan Opera για νέες φωνές. Κατόπιν έκανε το ντεμπούτο της στο Νεοϋορκέζικο θέατρο το 1940, σε ηλικία 26 ετών. Θα συνέχιζε να τραγουδά εκεί για τα επόμενα 21 χρόνια, ενώ ξεχωριστή θέση στην καριέρα της έχουν οι πολλές και δημιουργικές της συνεργασίες με τον αρχιμουσικό Δημήτρη Μητρόπουλο.

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho