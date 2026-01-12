Ελικώνας – Το βουνό των Μουσών

Με ορμητήριο το βουνό των Μουσών, τον Ελικώνα, θα περιηγηθούμε ανοίγοντας πανιά με την εκπομπή «Μίλα μου για Ταξίδια», στη Φωνή της Ελλάδας, με τον Προκόπη Αγγελόπουλο, την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026, στη 1 το μεσημέρι. Θα επισκεφτούμε τόπους με σημαντική ιστορία, εμβληματικά μνημεία, πανέμορφα χωριά και μοναδικά φυσικά τοπία.

Συνταξιδιώτες και ξεναγοί μας η κα Μαρία Κορογιάννου, πρόεδρος Συλλόγου Ελικωνίων Λιβαδειάς, ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Παυλίδης, Ηγούμενος της Μονής Οσίου Λουκά, η κα Αμαλία Παπαϊωάννου, επιμελήτρια του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου και ο κ. Πρόδρομος Πυτιρόπουλος, υπεύθυνος αθλητικών Δραστηριοτήτων Ελικώνα.

Μετάδοση: Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, στις 13:00

Παρουσίαση: Προκόπης Αγγελόπουλος

