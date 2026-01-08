Ελισάβετ Καρατζόλη | Μαθήματα ερμηνείας: τι πραγματικά έχει σημασία

Στο νέο επεισόδιο podcast, η Παυλίνα Βουλγαράκη συνομιλεί με τη Ελισάβετ Καρατζόλη , τη δασκάλα της και μία από τις πιο καταξιωμένες δασκάλες φωνητικής στην Ελλάδα, σε μια βαθιά προσωπική συζήτηση, εμποτισμένη με αγάπη, εμπιστοσύνη και κοινό βίωμα. Μαθητές της υπήρξαν και είναι μερικοί από τους σημαντικότερους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού.

Η κουβέντα ξεκινά από τον πυρήνα της ερμηνείας: τη σχέση με τον εαυτό. Η Καρατζόλη μιλά για τη σημασία της εσωτερικής επαφής και εξηγεί γιατί η ψυχική τοποθέτηση της φωνής είναι πολύ πιο καθοριστική από την τεχνική αρτιότητα. Αναλύει πώς κάθε φωνή μαρτυρά κάτι βαθύτερο για τον άνθρωπο που την φέρει όπως τη στάση ζωής, την ευαλωτότητα, την ανάγκη ελέγχου ή την ελευθερία της έκφρασης.

Στο επεισόδιο προτείνει μεγάλες ερμηνείες τραγουδιών φωτίζοντας τι είναι αυτό που τις κάνει αληθινές και διαχρονικές. Μιλά για το πώς «στέκεται» μια φωνή, τι αποκαλύπτει ο τρόπος που αναπνέει, που ανοίγεται ή που συγκρατείται, και πώς όλα αυτά μεταφράζονται σε ερμηνευτική ουσία.

Παράλληλα, μοιράζεται απλές ασκήσεις και πρακτικούς τρόπους για να έρθει κανείς σε επαφή με τη φωνή του ως μέσο αυτογνωσίας. Τονίζει πόσο σημαντικό είναι να τραγουδούν όλοι , ακόμα και όσοι δεν είναι επαγγελματίες τραγουδιστές και ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει «λάθος φωνή», παρά μόνο φωνές που δεν έχουν ακόμη ακουστεί.

Η συζήτηση κλείνει με λίγες λέξεις για τους μαθητές της, όπως εκείνη τους βλέπει, και με αναφορά στην τελευταία προσωπική της δουλειά.



