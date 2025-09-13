“Embers” – Η «Διαλογιστική» jazz των Unwind

Το πέμπτο άλμπουμ των Unwind με τον γενικό τίτλο «Embers» που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο από την έγκριτη Νεοζηλανδική εταιρεία Rattle Records θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί από τον κριτικό μουσικής Θάνο Μαντζάνα.

Ενα από τα εκλεκτότερα μέλη της Νεοζηλανδικής jazz σκηνής, ο σαξοφωνίστας Hayden Chisholm που ηχογραφήματα του έχουμε παρουσιάσει και στο παρελθόν, είναι η ηγετική φυσιογνωμία των Unwind.

Η καθοριστική διαφορά του "Embers" από τους προηγούμενους δίσκους του γκρουπ είναι ότι το jazz κουαρτέτο είναι πια τρίο, απλούστερα δεν υπάρχει πλέον ντράμερ.

Τον Hayden Chisholm (που εκτός από σαξόφωνο παίζει το κρουστό των γηγενών της Νέας Ζηλανδίας sruti box και τραγουδά λαρυγγικά) πλαισιώνουν δύο άλλοι εξαίρετοι Νεοζηλανδοί μουσικοί, ο πιανίστας Norman Meehan και ο κοντραμπασίστας Paul Dyne.

Hayden Chisholm

Ο Hayden Chisholm, όπως το συνηθίζει, εκκινεί από τις μπαλάντες και την πιο μελωδική πλευρά του ύφους του bebop. Η απουσία κρουστών όμως πριν από όλα δίνει την ευκαιρία στον ίδιο και τους δύο συνεργάτες του να αυτοσχεδιάσουν πολύ περισσότερο από άλλες φορές.

Με εξαίρεση την σποραδική παρουσία του sruti box του Chisholm ο ρυθμός υποφώσκει περισσότερο ως αίσθηση, ακόμα και το κοντραμπάσο λειτουργεί κυρίως μελωδικά.

Αυτό επιτείνει ένα δομικό στοιχείο του "Embers", το ότι εδώ οι Unwind τηρούν σχεδόν ευλαβικά αυτό που για τον μέγιστο Miles Davis είναι ο κυριότερος κανόνας στη μουσική, το ότι «σημασία δεν έχει το τι παίζεις αλλά τι δεν παίζεις».

Η αίσθηση του χώρου, ακόμα και του κενού, είναι καθοριστική επιτρέποντας στους τρεις μουσικούς να εστιάσουν στα απολύτως απαραίτητα και ουσιώδη. Αυτή η αφαιρετικότητα στο παίξιμο τους αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την αβίαστη ομορφιά και το βάθος της απλής μα ποτέ απλοϊκής μουσικής τους.

Norman Meehan

Με το «Embers» ο Hayden Chisholm και οι δυο συνεργάτες του μας παραδίδουν ένα θαυμάσιο άλμπουμ, σύγχρονης, φιλοσοφημένης, εσωτερικής, ενδοσκοπικής- αλλά ποτέ εσωστρεφούς- και, πλούσιας συναισθηματικά jazz.

Norman Meehan

Συντονιστείτε στο Τρίτο!

Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 και διαδικτυακά (live ή on demand) στο ERT εcho.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Θάνος Μαντζάνας