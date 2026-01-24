Εμβληματικός Εκπρόσωπος του Γαλλικού Μπαρόκ

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον François Couperin (1668 – 1733)

Τον 17ο αιώνα στην Γαλλία, στη βασιλεία του Λουδοβίκου 14ου – του βασιλιά ήλιου – στην μουσική επεκράτησαν δύο τάσεις.

Από τη μία βέβαια η λαμπρότης, το πομπώδες, η χλιδή, - το μπαρόκ σε όλη του τη διάσταση - για να μεγαλυνθεί η βασιλική αυλή, τα ανάκτορα και οι Βερσαλλίες και από την άλλη η εσωστρέφεια, το σκοτεινό, η ανάκληση των βαθύτερων συναισθημάτων, και των πιο μυστικιστικών διαθέσεων – εκφράσεων.

Από τη μία ο J.B.Lully, - ο επίσημος συνθέτης της αυλής του βασιλιά Λουδοβίκου του 14ου, ο J.Ph.Rameau κ.α. - και από την άλλη ο St.Colombe, ο μαθητής του Marin Marais και η σχολή της γκάμπας.

Ο François Couperin le Grand, συνθέτης, τσεμπαλίστας και οργανίστας, έγραψε μερικά από τα καλύτερα μουσικά έργα της Γαλλικής κλασικής σχολής και μπορεί να θεωρηθεί η σημαντικότερη μουσική προσωπικότητα στη Γαλλία, μεταξύ του J.B.Lully και του J.Ph.Rameau.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Μάρκος Μωυσίδης



Εβδομάδα 16-30 Ιανουαρίου 2025, ώρα 15:00 - 16:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

﻿