Ένα Πρωτοχρονιάτικο αστέρι στο Kosmos 93,6

Ένα αστέρι που λάμπει έντονα στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, την Ελληνο-Ιταλίδα Fotini Peluso, πρωταγωνίστρια της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ, «Η Μεγάλη Χίμαιρα», υποδέχεται στο Kosmos 93,6 η Claudia Matola την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι.

Η 26χρονη ηθοποιός με τα διαπεραστικά πράσινα μάτια που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ρώμη από μητέρα Ελληνίδα και πατέρα Ιταλό, πρωταγωνιστεί στην πρώτη διεθνή συμπαραγωγή στην ιστορία της ΕΡΤ την μεγαλύτερη συμπαραγωγή που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας, με γυρίσματα στην Ελλάδα και την Ιταλία και αναμένεται να προβληθεί την Πρωτοχρονιά στο ERTFlix και από τις 4 Ιανουαρίου θα προβάλλεται και στην ΕΡΤ1, κάθε Κυριακή στις 22:00.

Ακούστε την Fotini Peluso να μιλά στην Claudia Matola για την ελληνική της εμπειρία και, σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, την πρωτότυπη μουσική (του Ted Regklis) και τραγούδια από το σάουντρακ της «Μεγάλης Χίμαιρας».

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, 12:00-13:00