Ένας Κύκλος για τον Λόρκα – 10η Εκπομπή

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 στις 18:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στην εκπομπή «Του Κύκλου τα Γυρίσματα» της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Ευσταθιάδης συνεχίζει έναν κύκλο αφιερωμένο στον κορυφαίο Ισπανό ποιητή. Κάθε Δευτέρα στις έξι το απόγευμα στο Τρίτο Πρόγραμμα.
Στις πρώτες εκπομπές του κύκλου που είναι αφιερωμένος στον μεγάλο Ισπανό ποιητή, τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα είχαμε ακούσει τον «Ματωμένο Γάμο» με την μουσική του Χατζηδάκι και την θεατρική μετάδοση του ΕΙΡ σε σκηνοθεσία Κουν.
Σ’ αυτήν την εκπομπή - που είναι η 10η της σειράς - θα επικεντρωθούμε σε δύο ξένες όπερες για το θεατρικό έργο του Λόρκα.
Του Ούγγρου Sándor Szokolay και του Γερμανού Wolfgang Fortner.
Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την έναρξη αλλά και το φινάλε του έργου.

«Του Κύκλου τα γυρίσματα» με τον Γιάννη Ευσταθιάδη
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025, 18:00 - 19:00
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

TAGS Federico Garcιa LorcaΓιάννης ΕυσταθιάδηςΈνας Κύκλος για τον ΛόρκαΦεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
