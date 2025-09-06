Ένας Κύκλος για τον Λόρκα

Στην εκπομπή «Του Κύκλου τα Γυρίσματα» της Δευτέρας 08 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Ευσταθιάδης συνεχίζει έναν κύκλο αφιερωμένο στον κορυφαίο Ισπανό ποιητή. Κάθε Δευτέρα στις έξι το απόγευμα στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Στην 8η εκπομπή για τον μεγάλο Ισπανό ποιητή, τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα Θα ακούσουμε πολλά χαρακτηριστικά τραγούδια από τα Παραδοσιακά Ισπανικά που είχε περίτεχνα διασκευάσει και επεξεργαστεί ο ποιητής (και μουσικός).

Πρώτα με τον Άρη Χριστοφέλλη και μετά με τον ίδιο τον Λόρκα στο πιάνο (σε ιστορικές ηχογραφήσεις).

Θα ακολουθήσει η σημαντική ηθοποιός Maria Casares, η οποία διαβάζει ποίημα του Λόρκα σε δύο γλώσσες (Ισπανικά & Γαλλικά).

Μετά δύο τραγούδια του Λόρκα, από την έναρξη της κορυφαίας 14ης συμφωνίας του Σοστακόβιτς.

Η εκπομπή θα τελειώσει με χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το θεατρικό «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» από παράσταση του 1962 στο Εθνικό Θέατρο (σκηνοθεσία Μινωτή, με Παξινού, Χατζηαργύρη, Βαλάκου).

