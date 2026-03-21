Ένας Mozart στον 20ό Αιώνα – 30 Χρόνια από τον Θάνατό του Κορυφαίου Ιάπωνα Συνθέτη

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Tōru Takemitsu (1930 – 1996)

« Η αλήθεια είναι πως αργήσαμε να αντιληφθούμε το μέγεθος του Takemitsu σαν συνθέτη, αλλά είναι πια ξεκάθαρο πως θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για έναν Μότσαρτ του 20ού αιώνα ». - Paavo Järvi

Ο Tōru Takemitsu, υπήρξε μια από τις πιο διακεκριμένες πολιτιστικές φιγούρες που αναδύθηκαν από την Ανατολική Ασία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η άνοδός του σε αυτό το καθεστώς ήταν ακόμη πιο εκπληκτική, καθώς ήταν σε μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτος ως συνθέτης και δεν προέρχονταν από ιδιαίτερα μουσικό περιβάλλον.

Τα χρώματα, το φως, οι σκιάσεις, οι διαφορετικές όψεις των δέντρων, των νερών, του ουρανού, της θάλασσας - ανάλογα με το φως της ημέρας -, ήταν ο μουσικός του κόσμος, ο οποίος εκφράστηκε με μία πολύ σύγχρονη γλώσσα, γλώσσα μπολιασμένη από τη Γιαπωνέζικη παράδοση και την κυκλική αίσθηση ροής του χρόνου.

Παραγωγή-Παρουσίαση: Μάρκος Μωυσίδης

Εβδομάδα 23-27 Μαρτίου 2026, ώρα 15:00 - 16:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho