Ένας Ρομαντικός Μοντερνιστής από την Φινλανδία

Εβδομάδα Αφιερωμένη στoν Einojuhani Rautavaara (1928 - 2016)

Το συνθετικό έργο του Rautavaara καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από την όπερα μέχρι τη θρησκευτική μουσική και από τα συμφωνικά μέχρι τα έργα για σόλο όργανα. O συνθέτης πέρασε από πολλές στιλιστικές φάσεις, συνδυάζοντας πολλές φορές διαφορετικά στιλιστικά στοιχεία στο ίδιο μουσικό έργο. Αν και θεωρείται «μυστικιστής», είναι παρ΄όλα αυτά μία πολυσύνθετη και αντιφατική συνθετική φιγούρα που δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί εύκολα.

Ρομαντικός, μοντερνιστής, μυστικιστής και διανοούμενος, του αρέσει να δίνει έμφαση στη ρομαντική και μυστικιστική πλευρά του προφίλ του. Τονίζοντας τη ρομαντική του φύση, λέει: «Ο ρομαντισμός δεν έχει συντεταγμένες. Στον χρόνο είναι το χθες ή το αύριο. Ποτέ το σήμερα. Στον χώρο είναι το εκεί ή το από εκεί. Ποτέ το εδώ».

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Μάρκος Μωυσίδης

Εβδομάδα 29 Σεπτεμβρίου με 03 Οκτωβρίου 2025, ώρα 15:00 - 16:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

﻿