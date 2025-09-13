‘Ενας Θρύλος του Γαλλικού Μπαρόκ

Από αυτήν την εβδομάδα, που είναι αφιερωμένη στoν Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704), η εκπομπή θα μεταδίδεται στις τρεις το μεσημέρι (15:00)

Στη Γαλλία την εποχή του μπαρόκ και της βασιλείας του Λουδοβίκου του 14ου - του Βασιλιά Ήλιου - συνέβη κάτι περίεργο, πρωτόγνωρο και αξιομνημόνευτο στο χώρο της μουσικής. Ενώ το μπαρόκ γενικότερα χαρακτηρίζεται από μία εξωστρέφεια και λαμπρότητα, στο Γαλλικό μουσικό μπαρόκ δημιουργούνται δύο κινήματα.

Ένα εξωστρεφές με συνθέτες όπως ο Jean-Baptiste Lully, ο Rameau και άλλοι και ένα δεύτερο, που χαρακτηρίζεται - θα λέγαμε - από ένα μυστικισμό και μία εσωστρέφεια πρωτόγνωρη, με κύριους εκφραστές τη μυθική φυσιογνωμία του St.Colombe και αυτή του μαθητή του Marain Marais.

Ο Marc-Antoine Charpentier, θα μπορούσε να πει κανείς, πως αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο αυτών των δύο τάσεων, μιας και το έργο του κινήθηκε αναγκαστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα αποκλειστικά σχεδόν στο χώρο της θρησκευτικής μουσικής, αλλά μετά το θάνατο του βασιλικού σύνθετη Jean-Baptiste Lully πέρασε και στο χώρο του θεάτρου και την εξωστρέφειά του, ενώ γενικότερα η μουσική του δημιουργία είναι στο συντριπτικό της κομμάτι φωνητική με συνοδεία οργανική.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Μάρκος Μωυσίδης

Εβδομάδα 15 με 19 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 15:00 - 16:00

