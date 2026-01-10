“Encircle”: Η Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μετα-jazz του Alan Brown

Το άλμπουμ του Alan Brown "Encircle" που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2025 από την πλέον έγκριτη δισκογραφική εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας, την Rattle Records, θα παρουσιάσει και θα αναλύσει ο κριτικός μουσικής Θάνος Μαντζάνας.

Ο πιανίστας και οργανίστας Alan Brown είναι ένα από τα εκλεκτότερα μέλη της Νεοζηλανδικής jazz σκηνής, αρχικά με το jazz funk συγκρότημα Blue Train και μετά με το Alan Brown Trio στο οποίο έπαιζε Hammond organ αλλά και με σημαντικές συνεργασίες με ομοεθνείς ομότεχνους του.

Έχει διαμορφώσει διαμέσου των μαθητών του ένα μεγάλο μέρος της σημερινής jazz της μακρινής χώρας ενώ αγαπημένο του χόμπι είναι η επισκευή vintage keyboards και synthesizers.

Η αγάπη του Alan Brown για τα παλαιά keyboards και synthesizers αργά ή γρήγορα θα τον οδηγούσε στη σύγχρονη ηχητική τεχνολογία και αυτό ακριβώς συνέβη. Εκφραστικά μέσα του στο "Encircle" είναι οι ηλεκτρονικές, ψηφιακές και όχι αναλογικές, ηχητικές πηγές, όργανα και συσκευές.

Επί της ουσίας στο "Encircle" ο Alan Brown μεταφέρει την αρχετυπική jazz μεθοδολογία στον εικοστό πρώτο αιώνα και τα σύγχρονα μέσα. Την θέση του συλλογικού ελεύθερου αυτοσχεδιασμού παίρνει η διαδραστική σχέση του με την ηχητική τεχνολογία. Έχοντας ηχογραφήσει και κάνει ο ίδιος την παραγωγή του άλμπουμ ώστε να έχει τον πλήρη έλεγχο της δημιουργικής διαδικασίας ο Brown αξιοποίησε το feedback των ηλεκτρονικών συσκευών και των ανάλογων λογισμικών ως πηγή έμπνευσης αναπτύσσοντας τις ιδέες που του έδιναν ή και αυτοσχεδιάζοντας πάνω σε αυτές. Τα ψηφιακά ηχοχρώματα πολύ συχνά συντελούν σε ένα εξαιρετικά φουτουριστικό αποτέλεσμα το οποίο ενίοτε προσλαμβάνει και μια ελαφρά μυστηριακή ambient διάσταση.

Το "Encircle" του Alan Brown είναι ένα θαυμάσιο δείγμα απόλυτα σύγχρονης jazz θέτοντας την μουσική και ηχητική τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπινου παράγοντα και μάλιστα της αυτοσχεδιαστικής ιδιότητας του.

Συντονιστείτε στο Τρίτο!

Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 και διαδικτυακά (live ή on demand) στο ERT εcho.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Θάνος Μαντζάνας