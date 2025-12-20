Εορταστικό Drama Therapy

Το Drama Therapy που θα βγει στον αέρα τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένο στα παιδιά και σε όσους χαίρονται τις γιορτές σαν παιδιά.

Στο πρώτο μέρος, τέσσερις εκλεκτοί δημιουργοί μιλούν για τέσσερις παραστάσεις που απευθύνονται σε παιδιά και αποτελούν ιδανικές προτάσεις για μια θεατρική έξοδο στην περίοδο των γιορτών.

Η Νάντια Δαλκυριάδου μας προσκαλεί στον τρυφερό κόσμο του «Θα σ’ αγαπώ και του χρόνου» που παρουσιάζεται στο θέατρο Arroyo, ο Άγγελος Αγγέλου μας μιλά για τις «Δυο ξεροκέφαλες κουτάλες» που αναμετρώνται στο θέατρο Αργώ, ο Δημήτρης Δεγαΐτης μας συστήνει τον «Κύριο Βρομύλο» που ανεβαίνει στη σκηνή Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης και ο Γιώργος Τσαγκαράκης μας κρατάει θέση στο «Γαϊτανάκι» που ξεδιπλώνεται στο θέατρο Άβατον.

Στο δεύτερη ενότητα της εκπομπής, ο ηθοποιός Μανώλης Εμμανουήλ επιλέγει τις πιο συναρπαστικές παραστάσεις που παρουσιάζονται αυτήν τη σεζόν στο Λονδίνο, για τους τυχερούς που θα ταξιδέψουν για τις γιορτές ή με τη νέα χρονιά στην θεατρική πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Η Ειρήνη Γιανναρά μάς αφηγείται την ιστορία της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας». Το διασημότερο έργο του Τσαρλς Ντίκενς και διαχρονικό εορταστικό ανάγνωσμα, δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στις 19 Δεκεμβρίου του 1843 και δεν σταμάτησε ποτέ να κυκλοφορεί και να διαβάζεται.

Τέλος, ο ερμηνευτής και ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Θωμαΐδης, μοιράζεται στιγμές και ιστορίες από τη θεατρική διαδρομή του Θάνου Μικρούτσικου και τη συνύπαρξή τους σε σκηνές της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αφορμή τη συμπλήρωση έξι χρόνων από τον θάνατό του, στις 28 Δεκεμβρίου του 2019.

Το «Drama Therapy» είναι ένα podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERTecho, αφιερωμένο στο θέατρο.

Το επιμελείται και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας και η βασική επιδίωξη της εκπομπής, είναι να αποτυπώσει τη ζωτικότητα, την ενέργεια και τη φρεσκάδα που εκπέμπονται τα τελευταία χρόνια από τους θεατρικούς χώρους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.

Σε κάθε επεισόδιο του «Drama Therapy», άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.

«Drama Therapy» με τον Αντώνη Τζαβάρα

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

ERTεcho

