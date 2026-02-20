Εορταστικό Τριήμερο στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων

Ένα πλούσιο εορταστικό τριήμερο ξεδιπλώνεται στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων. Τρεις ημέρες γεμάτες ιστορία, συναίσθημα και αναμνήσεις, ζωντανά στον αέρα.

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου | 09:00 – 13:00

Τα Ιωάννινα και η Ήπειρος γιορτάζουν τα Ελευθέριά τους και εμείς γυρίζουμε το ρολόι πίσω στο 1913. Ο Παναγιώτης Τζόκας ξεφυλλίζει τον Τύπο της εποχής και ανασύρει τα πρωτοσέλιδα και τα ρεπορτάζ που κατέγραψαν τον ηρωικό αγώνα. Μια ζωντανή αναδρομή στα κείμενα που έγιναν η φωνή της απελευθέρωσης.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου | 11:00 – 13:00

Την ώρα που οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται, διεισδύουμε στην καρδιά των αποκριάτικων εθίμων. Ο Παναγιώτης Τζόκας αναλύει τη μυσταγωγία της «Τζαμάλας» μέσα από μια σύγχρονη λαογραφική ματιά. Από το χθες στο σήμερα της πόλης, ανακαλύπτουμε τη βαθύτερη σημασία της παράδοσης που μένει άσβεστη.

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου | 11:00 – 14:00

Ήταν 23 Φεβρουαρίου του 1966 όταν το τηλεοπτικό σήμα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας «φώτισε» για πρώτη φορά τους λιγοστούς δέκτες της πρωτεύουσας. Από τα πρώτα πειραματικά βήματα τηλεοπτικής εκπομπής στη ΔΕΘ το 1960, μέχρι την ψηφιακή επανάσταση του σήμερα, ο Αργύρης Κλιμαντήρης κάνει ένα ταξίδι από το ασπρόμαυρο νοσταλγικό παρελθόν στον απόλυτο πλουραρισμό της σύγχρονης τηλεοπτικής εποχής.



Συντονιστείτε στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων!

[!] Αμέσως μετά την ραδιοφωνική τους μετάδοση, όλα τα προγράμματα θα είναι διαθέσιμα για on demand ακρόαση στο ERTεcho.

– – – – –

ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:

● Τηλεφωνήστε στο 26510 74371 (γραμματεία) – 26510 27230 (στούντιο)

● Στείλτε τα e-mail σας στο ertioanninon@ert.gr

● Βρείτε μας στο Facebook: ΕΡΤ Ιωάννινα

● Ακολουθήστε μας στο Instagram: @ertioannina

● Επικοινωνήστε μέσω Viber στο 693 007 8234



AKOYΣΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:

● Σε Ζωντανή Ροή 24/7 στο ERTεcho.gr και την εφαρμογή ERTεcho.

● Στα FM για τα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα, την Λευκάδα και την Αιτωλοακαρνανία:

88,2MHz Λιγκιάδες •󠁏󠁏 90,2MHz Πολύγυρος Δωδώνης 󠁯 •󠁏󠁏 90,8MHz Καναλλάκι •󠁏󠁏 98,7MHz Τετράκωμο 󠁯 •󠁏󠁏 100,3MHz Ακαρνανικά 󠁯 •󠁏󠁏 103,3MHz Μανωλιάσσα 󠁯 •󠁏󠁏 107,3MHz Δεμάτι 󠁯 •󠁏󠁏 107,9MHz Γρανιτσοπούλα

#ERTioannina - Ο Αισθητήρας της ΕΡΤ στην Ήπειρο.