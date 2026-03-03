Επετειακές εκπομπές για την Ελληνική Επανάσταση με τη Σταυρούλα Καραλή

Αυτόν τον Μάρτιο, κάθε Τετάρτη στις 22.00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή παρουσιάζει έναν ξεχωριστό κύκλο επετειακών εκπομπών για την Ελληνική Επανάσταση του 1821: Τέσσερα ραδιοφωνικά αφιερώματα που φωτίζουν πρόσωπα και γεγονότα της Επανάστασης, τέσσερις σταθμοί μνήμης, που σκοπό έχουν να αναδείξουν όχι μόνο τις ένδοξες στιγμές, αλλά και τις αντιφάσεις, τις τραγωδίες και τις ανθρώπινες ιστορίες που συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα της Ελληνικής Επανάστασης.

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, η πρώτη εκπομπή φιλοξενεί την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιστορικό και συγγραφέα Λένα Διβάνη, σε μια συζήτηση αφιερωμένη στον Ιωάννη Καποδίστρια. Από τα ενετοκρατούμενα Επτάνησα των παιδικών του χρόνων και τις σπουδές του στην Ιταλία έως τη σημαντική του πορεία στη ρωσική διπλωματία και τη θέση του στην αυλή του τσάρου, η εκπομπή παρακολουθεί τη διαδρομή του ανθρώπου που ανέλαβε να κυβερνήσει ένα κράτος υπό διαμόρφωση. Μια διαδρομή προς τη δόξα και τον θάνατο.

Παράλληλα, η κα Διβάνη, συγγραφέας του βιβλίου «Το Πικρό Ποτήρι: Ο Καποδίστριας, η Ρωξάνδρα και η Ελλάδα», αναφέρεται στη σχέση του πρώτου κυβερνήτη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους με τη Ρωξάνδρα Στούρτζα — μια βαθιά προσωπική σύνδεση που φωτίζει μια πιο ανθρώπινη διάσταση της προσωπικότητάς του.

Στη δεύτερη και στην τρίτη εκπομπή, καλεσμένος είναι ο ιστορικός και καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νίκος Αναστασόπουλος, συγγραφέας του βιβλίου «Από τη Σφαγή της Χίου στην Έξοδο του Μεσολογγίου. Οι Πολεμικές Αποτυχίες και οι Επιπτώσεις».

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, η συζήτηση εστιάζει στις μεγάλες μάχες αλλά και στις οδυνηρές ήττες της Επανάστασης. Από την Έξοδο του Μεσολογγίου και τη Μάχη στο Πέτα έως το Κεφαλόβρυσο, τη Νάουσα και το Μανιάκι, αναδεικνύονται οι στρατιωτικές συγκρούσεις, οι ανθρώπινες απώλειες και οι ιστορικές συνέπειες. Ηρωισμός και τραγωδία, δόξα και απώλεια όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα της Επανάστασης του 1821.

Στις 18 Μαρτίου 2026, η εκπομπή μεταφέρει το ενδιαφέρον στον νησιωτικό χώρο, με αναφορές στη Σφαγή της Χίου, την Καταστροφή της Κάσου και των Ψαρών. Ο Νίκος Αναστασόπουλος επιχειρεί έναν απολογισμό των δραματικών αυτών γεγονότων, που οδήγησαν στον θάνατο χιλιάδες αγωνιστές αλλά και άμαχο πληθυσμό. Μιλά για τις γυναίκες και τα παιδιά που αιχμαλωτίστηκαν και οδηγήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής, ενώ παράλληλα εστιάζει στη συμβολή του Φιλελληνισμού — στους ανθρώπους από την Ευρώπη και την Αμερική που πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων, αλλά και σε εκείνους που στήριξαν τον Αγώνα μέσα από την τέχνη και το έργο τους.

Ανήμερα της 25ης Μαρτίου 2026, η εκπομπή «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» είναι αφιερωμένη στις Γυναίκες της Επανάστασης. Η ιστορικός και καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βασιλική Λάζου, συγγραφέας του βιβλίου «Γυναίκες και Επανάσταση 1821. Από τον Οθωμανικό κόσμο στο ελεύθερο Ελληνικό Κράτος», μιλά για τις γυναίκες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της Ιστορίας, αλλά και για εκείνες που έμειναν στη σκιά. Από τις Σουλιώτισσες και τις Χιώτισσες έως τη Μαντώ Μαυρογένους και τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, η εκπομπή αναδεικνύει τη συμβολή, τις θυσίες και το προσωπικό κόστος των γυναικών του Αγώνα.

Ο κύκλος αυτός, των επετειακών εκπομπών, επιχειρεί να προσεγγίσει την Ελληνική Επανάσταση όχι μόνο ως ιστορικό γεγονός, αλλά και ως μια βαθιά ανθρώπινη εμπειρία. Γιατί πίσω από τις μάχες, τις στρατηγικές και τις πολιτικές εξελίξεις, βρίσκονται άνθρωποι, επιλογές και θυσίες που διαμόρφωσαν την ιστορική μας πορεία.

Δημοσιογραφική παραγωγή – Παρουσίαση – Μουσική επιμέλεια: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία: Παναγιώτης Στουπής, Γιώργος Κωστόπουλος, Κώστας Κυριακάκης

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. ·

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ