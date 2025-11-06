«εΨΕπαφή» | Νέα Εκπομπή στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων

Μια νέα ραδιοφωνική σειρά εκπομπών έρχεται στον αέρα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων για να ανοίξει την συζήτηση γύρω από μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, μέσα από το πρίσμα της επιστήμης της ψυχολογίας. Μια εκπομπή που δεν θέλει να σταθεί στην επιφάνεια, αντίθετα, αναζητά ουσιαστικές απαντήσεις, αναδεικνύει προβληματισμούς και φέρνει συνολικά την ψυχολογία πιο κοντά στην καθημερινότητά μας.

Στο μικρόφωνο και την επιστημονική επιμέλεια, η Μαρία Ρουμελιώτη, ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κλινική Υγεία, από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ) Ιωαννίνων. Οικοδεσπότης στον αέρα και υπεύθυνος παραγωγής ο Παναγιώτης Τζόκας.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ την Παρασκευή 07 Νοεμβρίου, στις 11:05, ζωντανά, και κάθε δεύτερη Παρασκευή αποκλειστικά από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.



