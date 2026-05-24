εψΕΠαφή Podcast: Η κοινωνία των εξετάσεων «πίσω από τον τοίχο»
Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την δοκιμασία των εξετάσεων; Πόσο βάρος, αλήθεια, μπορεί να σηκώσει στους ώμους του ένας έφηβος, όταν καλείται να κουβαλήσει τις προσδοκίες ενός ολόκληρου κόσμου; Γιατί η κοινωνία μας επιμένει να μετατρέπει μια απλή δοκιμασία γνώσεων σε έναν σκληρό, υπαρξιακό αγώνα, προβάλλοντας στα μάτια των παιδιών τα δικά της ανεκπλήρωτα απωθημένα; Μπορεί, εντέλει, ένας μαθητής (ή μία μαθήτρια) να αντέξει μια πίεση που συχνά υπερβαίνει τα ανθρώπινα όριά του; Και όταν οι αντοχές λυγίζουν, ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που φωνάζουν πως κάτι μέσα του δεν πάει καλά;
Η «εψΕΠαφή» είναι η πρώτη σειρά podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, η οποία αναζητά απαντήσεις στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας, μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Ρουμελιώτη, Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κλινική Ψυχική Υγεία, από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ) Ιωαννίνων.
ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Παναγιώτης Τζόκας
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ERTεcho: Αργύρης Κλιμαντήρης
Παραγωγή © ΕΡΤ Ιωάννινα 2026
