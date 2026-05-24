Ραδιόφωνο

εψΕΠαφή Podcast: Η κοινωνία των εξετάσεων «πίσω από τον τοίχο»

εψΕΠαφή Podcast: Η κοινωνία των εξετάσεων «πίσω από τον τοίχο»
Τώρα στο ERTεcho
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Γιατί η κοινωνία μας επιμένει να μετατρέπει μια απλή δοκιμασία γνώσεων σε έναν σκληρό, υπαρξιακό αγώνα, προβάλλοντας στα μάτια των παιδιών τα δικά της ανεκπλήρωτα απωθημένα; 
Αναλυτικά Share
Share

Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την δοκιμασία των εξετάσεων; Πόσο βάρος, αλήθεια, μπορεί να σηκώσει στους ώμους του ένας έφηβος, όταν καλείται να κουβαλήσει τις προσδοκίες ενός ολόκληρου κόσμου; Γιατί η κοινωνία μας επιμένει να μετατρέπει μια απλή δοκιμασία γνώσεων σε έναν σκληρό, υπαρξιακό αγώνα, προβάλλοντας στα μάτια των παιδιών τα δικά της ανεκπλήρωτα απωθημένα; Μπορεί, εντέλει, ένας μαθητής (ή μία μαθήτρια) να αντέξει μια πίεση που συχνά υπερβαίνει τα ανθρώπινα όριά του; Και όταν οι αντοχές λυγίζουν, ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που φωνάζουν πως κάτι μέσα του δεν πάει καλά;

🎧 Άκουσε το επεισόδιο στο ERTεcho ή κάνοντας κλικ εδώ!

Η «εψΕΠαφή» είναι η πρώτη σειρά podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, η οποία αναζητά απαντήσεις στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας, μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Ρουμελιώτη, Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κλινική Ψυχική Υγεία, από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ) Ιωαννίνων.
ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Παναγιώτης Τζόκας
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ERTεcho: Αργύρης Κλιμαντήρης

Παραγωγή © ΕΡΤ Ιωάννινα 2026
» Ακούστε όλα τα επεισόδια κάνοντας κλικ εδώ!

___________
ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
● Τηλ.: 26510 74371 (γραμματεία) •󠁏󠁏  26510 27230 (στούντιο)
● Email: ertioanninon@ert.gr
● Facebook: ΕΡΤ Ιωάννινα •󠁏󠁏 Instagram: @ertioannina •󠁏󠁏 Viber: 693 007 8234

AKOYΣΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
 FM 88,2MHz Λιγκιάδες •󠁏󠁏  90,2MHz Πολύγυρος •󠁏󠁏  90,8MHz Καναλλάκι •󠁏󠁏  98,7MHz Τετράκωμο 󠁯 •󠁏󠁏  100,3MHz Ακαρνανικά 󠁯 •󠁏󠁏  103,3MHz Μανωλιάσσα 󠁯 •󠁏󠁏  107,3MHz Δεμάτι 󠁯 •󠁏󠁏  107,9MHz Γρανιτσοπούλα
● LIVE & On Demand στο ertecho.gr και την εφαρμογή ERTεcho.

εψΕΠαφή Podcast: Η κοινωνία των εξετάσεων «πίσω από τον τοίχο»
TAGS ΕξετάσειςΕΡΤ Ιωάννινα PodcastsεψΕΠαφήΜαρία ΡουμελιώτηΠανελλήνιες
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Συνθέτης του 20ου Αιώνα Μακριά απ’ τον Μοντερνισμό
Δευτέρα 25 - Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 | 15:00
Δύο βιρτουόζοι του μπουζουκιού στη Δική μας Πόλη
Κυριακή 24 Μαΐου, 12:00-14:00
«Έξι Πρόσωπα Ζητούν Συγγραφέα» του Πιραντέλλο στο Μεγάλο Αφιέρωμα του Τρίτου στον Στέφανο Ληναίο
Κυριακή 24 Μαΐου 2026 στις 20:30
URBAN SOUNDS X ATHENS JAZZ
Σάββατο 23 Μαΐου στις 13:30 - Κυριακή 24 Μαΐου στις 12:00