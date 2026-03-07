εψΕΠαφή Podcast | Η Οικογένεια στο Σήμερα: Σχέσεις σε κρίση και παιδιά σε σύγχυση

Πόσες φορές ένα παιδί βρέθηκε ακούσια στο κέντρο μιας έντονης διαφωνίας ή ενός καβγά ανάμεσα στους γονείς του; Πόσες φορές το παιδί αναγκάστηκε τελικά να πάρει θέση και να επιλέξει «στρατόπεδο»; Πώς άλλαξαν οι ρόλοι των γονέων και των παιδιών από το χθες μέχρι το σήμερα και με ποιον τρόπο αυτή η μετατόπιση επηρέασε την ποιότητα, την εμπιστοσύνη και τις ισορροπίες των μεταξύ τους σχέσεων;



Η «εψΕΠαφή» είναι η πρώτη σειρά podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, η οποία αναζητά απαντήσεις στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας, μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Ρουμελιώτη, Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κλινική Ψυχική Υγεία, από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ) Ιωαννίνων.



