εψΕΠαφή Podcast: Κάτω από τον μανδύα του Συλλογικού Πένθους

Γιατί νιώθουμε όλοι τόσο κουρασμένοι από έναν πόνο που συχνά δεν είναι «δικός μας»; Πώς καταλήξαμε να μοιραζόμαστε έναν αόρατο, βαρύ μανδύα θλίψης που έχει σκεπάσει την κοινωνία μας; Πώς μπορούμε να απαλύνουμε τον πόνο του πένθους και με ποιον τρόπο θα προστατεύσουμε το δικαίωμά μας να βιώνουμε την απώλεια οργανικά, μακριά από την κοινωνική πίεση και τα «πρέπει» της εποχής;



Η «εψΕΠαφή» είναι η πρώτη σειρά podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, η οποία αναζητά απαντήσεις στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας, μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Ρουμελιώτη, Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κλινική Ψυχική Υγεία, από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ) Ιωαννίνων.

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Παναγιώτης Τζόκας



