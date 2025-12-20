εψΕΠαφή Podcast | Τα φωτάκια των Χριστουγέννων φωτίζουν τα συναισθήματά μας

Γιατί αγωνιούμε κάθε χρόνο να έρθουν τα Χριστούγεννα όλο και νωρίτερα; Γιατί νιώθουμε πως πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, γεμάτοι, γιορτινοί — ακόμα κι όταν μέσα μας δεν είναι έτσι; Και τελικά… επιτρέπεται η μελαγχολία τα Χριστούγεννα; Στο «εορταστικό» επεισόδιο της εψΕΠαφής μιλάμε για όλα εκείνα τα συναισθήματα που συχνά κρύβουμε, αλλά φωτίζονται από τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια, και συζητάμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ό,τι νιώθουμε χωρίς ενοχές, χωρίς πίεση και με περισσότερη κατανόηση προς τον εαυτό μας.

🔗 Ακούστε το επεισόδιο κάνοντας κλικ εδώ!

Η «εψΕΠαφή» είναι η πρώτη σειρά podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, η οποία αναζητά απαντήσεις στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας, μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Ρουμελιώτη, Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κλινική Ψυχική Υγεία, από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ) Ιωαννίνων.

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Παναγιώτης Τζόκας



