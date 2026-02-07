Ραδιόφωνο

εψΕΠαφή S01E04: ReStart βήμα-βήμα

Το Σάββατο 07.02 αποκλειστικά στο ERTεcho.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τη νέα χρονιά, πώς μπορούμε να θέσουμε εφικτούς στόχους με υγιή τρόπο, μακριά από την τοξική πίεση της τελειομανίας;
Κάθε νέα χρονιά υπόσχεται μια νέα αρχή και νέους στόχους. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές καταλήγουμε να κυνηγάμε μια ουτοπική κορυφή, θεωρώντας οτιδήποτε λιγότερο από το «τέλειο» ως αποτυχία. Είναι όμως έτσι; Και πώς μπορούμε να θέσουμε εφικτούς στόχους με υγιή τρόπο, μακριά από την τοξική πίεση της τελειομανίας;

εψΕΠαφή: Ακούστε το νέο επεισόδιο αποκλειστικά στο ERTεcho ή κάνοντας κλικ εδώ!

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Ρουμελιώτη, Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κλινική Ψυχική Υγεία, από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ) Ιωαννίνων.

– – – – –
