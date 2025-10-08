Έρευνα στο ΕΡΤnews Radio: Σεξουαλική Παρενόχληση

Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά κοινωνικά φαινόμενα που υπονομεύουν την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και την ασφάλεια των ανθρώπων. Δεν συμβαίνει μόνο στον χώρο εργασίας αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής.

Δεν πρόκειται για μια «παρεξήγηση» ή ένα απλό ακατάλληλο σχόλιο, αλλά για μια μορφή βίας που αφήνει βαθιά ψυχολογικά τραύματα. Η ενημέρωση, η πρόληψη και η στήριξη όσων βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν αποτελούν τα βασικά βήματα για μια κοινωνία που δεν ανέχεται τη σιωπή απέναντι στην κακοποίηση.

Στην έρευνα που έκανε η Έλενα Καραθάνου για το ERTnews Radio μίλησαν οι κ.κ.: Τζένη Μπότση ηθοποιός- θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, Ιωάννα Κωνσταντινίδου, ψυχολόγος - θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, Μαίρη Κοντολούρη, δημοσιογράφος- θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, Ζέφη Δημαδάμα, λέκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος στην Αθήνα, η οποία μάλιστα έχει διατελέσει και Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρλίν Ασημακοπούλου, δικηγόρος- εργατολόγος, Αριστείδης Τσάτσος, δικηγόρος και η Άννα Κανδαράκη, κλινική ψυχολόγος, διδάκτωρ Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έρευνα – παρουσίαση: Έλενα Καραθάνου

Ηχοληψία: Ελευθερία Παπουτσάκη και Κώστας Κυριακάκης