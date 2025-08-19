ΕΡΤ Ορεστιάδας: 60 χρόνια ραδιοφωνικής ιστορίας με μια ξεχωριστή συναυλία 

Η ΕΡΤ γιορτάζει τα 60 χρόνια από την ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Ορεστιάδας και διοργανώνει μια ξεχωριστή συναυλία, με τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο, σε διασκευή Kωστή Kριτσωτάκη και Mιχάλη Παπαπέτρου, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00.

Στη συναυλία με τη Χορωδία της ΕΡΤ και εννεαμελές Μουσικό Σύνολο υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, θα παραστεί ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος θα βραβεύσει συνταξιούχους εργαζόμενους του Περιφερειακού Σταθμού της Ορεστιάδας.

Η ΕΡΤ Ορεστιάδας ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούλιο του 1965 ως Στρατιωτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Ορεστιάδας. Ο σταθμός ήταν υπό την διεύθυνση του εκάστοτε διοικητή του 31ου Συντάγματος. Το πρόγραμμα περιελάμβανε εκπομπές τοπικού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αγροτική ζωή του τόπου, αλλά και εκπομπές, όπως αυτή «Του Στρατιώτη» και «Των Ξενιτεμένων». Η Μεραρχία αναλάμβανε την παραγωγή εκπομπών με συνεργάτες γεωπόνους, ενώ καθηγητές Γυμνασίου ήταν παραγωγοί εκπομπών λόγου και τέχνης. Φανατικοί ακροατές του σταθμού οι ναυτικοί που ταξίδευαν με υπερπόντια καράβια και ενθουσιάζονταν να ακούν ελληνικές εκπομπές, ενώ έκαναν και αφιερώσεις στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Από το 2010, ο σταθμός εκπέμπει από την Πλάκα της Αλεξανδρούπολης, στα FM στους 103.5 MHz, καλύπτοντας όλο τον νομό Έβρου, καθώς και τη Σαμοθράκη.

Η είσοδος στο χώρο της συναυλίας για το κοινό είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η προσέλευση θα αρχίσει στις 19:15.

Πρόγραμμα συναυλίας

Α’ μέρος

«Αν θυμηθείς τ’ όνειρο μου»

Στίχοι: Ν. Γκάτσος

Μουσική: M. Θεοδωράκης

«Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ»

Στίχοι/μουσική Μ. Θεοδωράκης

«Σε πότισα ροδόσταμο»

Στίχοι: Ν. Γκάτσος

Μουσική: M. Θεοδωράκης

«Τα δάκρυα μου είναι καυτά»

Στίχοι Βαγγέλης Γκούφας

Μουσική: Σ. Ξαρχάκος

«Άσπρη μέρα»

Στίχοι: Ν. Γκάτσος

Μουσική: Σ. Ξαρχάκος

«Μια βοσκοπούλα αγάπησα»

Στίχοι: Γιώργος Ζαλοκώστας

Δημοτικό

«Φαίδρα»

Στίχοι: Γ. Θεοδωράκης

Μουσική: Μ. Θεοδωράκης

«Η βαλίτσα»

Στίχοι. Γ. Γιαννακόπουλος

Μουσική: Γ. Μουζάκης

«Το αμαξάκι»

Στίχοι: Τάσος Μαστοράκης

Μουσική: Κ. Καπνίσης

«Σ’ αγαπώ σε όλες τις γλώσσες»

Στίχοι: Α. Σακελλάριος

Μουσική: Γ. Μουζάκης

Β’ μέρος

«Χάθηκε το φεγγάρι»

Στίχοι: Βαγγέλης Γκούφας

Μουσική: Σ. Ξαρχάκος:

«Όνειρο δεμένο»

Στίχοι: Βαγγέλης Γκούφας

Μουσική : Σ. Ξαρχάκος

«Αγάπη μου άνοιξε να μπω»

Στίχοι: Ντίνος Δημόπουλος

Μουσική: Κ. Καπνίσης

«Άστο το χεράκι σου»

Στίχοι: Α. Σακελλάριος

Μουσική: Κ. Καπνίσης

«Σταλιά Σταλιά»

Στίχοι: Διονύσης Τζεφρώνης

Μουσική: Γ. Ζαμπέτας

«Μυρτιά»

Στίχοι: Ν. Γκάτσος

Μουσική: Μ. Θεοδωράκης

«Η Κυριακή»

Στίχοι: Α. Σακελλάριος

Μουσική: Γ. Ζαμπέτας

«Βρέχει στη φτωχογειτονιά»

Στίχοι: Τ. Λειβαδίτης

Μουσική: Μ. Θεοδωράκης

«Υπομονή»

Στίχοι: Α. Σακελλάριος

Μουσική: Σ. Ξαρχάκος

«Σήκω χόρεψε συρτάκι»

Στίχοι: Α. Σακελλάριος

Μουσική: Γ. Ζαμπέτας

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου