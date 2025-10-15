Ραδιόφωνο

Fader UP! – 3ος κύκλος

ΠΡΕΜΙΕΡΑ την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 11:05
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Για μία ώρα σηκώνουμε τα faders στην κονσόλα μας για να μοιραστούμε παρέα μουσικές που θα μας ταξιδέψουν...
Faders — έτσι ονομάζονται οι «φέτες» μιας κονσόλας ήχου, με τις οποίες οι ηχολήπτες αποφασίζουν ποιος ήχος θα βγει μπροστά και ποιος θα μείνει πίσω. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι: λίγο αυξάνεις, λίγο χαμηλώνεις και κάπως έτσι γεννιέται η μαγεία. Για μία ώρα σηκώνουμε τα fader στην κονσόλα μας για να μοιραστούμε παρέα μουσικές που θα μας ταξιδέψουν από Βορρά σε Νότο, από Ανατολή σε Δύση, από τα ελληνόφωνα στα ξένα, από το παρελθόν στο παρόν, όπου έχει έμπνευση και βρίσκει καταφύγιο κάθε φορά η καρδιά μας.

Αυτό είναι το Fader UP! και επιστρέφει για τρίτη σεζόν στις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ αυτήν την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 11:05, και κάθε Τρίτη και Πέμπτη την ίδια ώρα.
Στα ερτζιανά της Ηπείρου και στο ERTεcho!

#ERTioannina - Ο Αισθητήρας της ΕΡΤ στην Ήπειρο.
Τηλέφωνα: 26510 74371 (κέντρο) – 26510 27230 (στούντιο)
E-mailertioanninon@ert.gr
FacebookΕΡΤ Ιωάννινα
Instagram@ertioannina

TAGS Fader UpΑργύρης ΚλίμαντήρηςΝέο ΠρόγραμμαΠεριφερειακός Σταθμός ΙωαννίνωνΠρεμιέρα
