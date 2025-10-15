Fader UP! – 3ος κύκλος

Faders — έτσι ονομάζονται οι «φέτες» μιας κονσόλας ήχου, με τις οποίες οι ηχολήπτες αποφασίζουν ποιος ήχος θα βγει μπροστά και ποιος θα μείνει πίσω. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι: λίγο αυξάνεις, λίγο χαμηλώνεις και κάπως έτσι γεννιέται η μαγεία. Για μία ώρα σηκώνουμε τα fader στην κονσόλα μας για να μοιραστούμε παρέα μουσικές που θα μας ταξιδέψουν από Βορρά σε Νότο, από Ανατολή σε Δύση, από τα ελληνόφωνα στα ξένα, από το παρελθόν στο παρόν, όπου έχει έμπνευση και βρίσκει καταφύγιο κάθε φορά η καρδιά μας.



Αυτό είναι το Fader UP! και επιστρέφει για τρίτη σεζόν στις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.



ΠΡΕΜΙΕΡΑ αυτήν την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 11:05, και κάθε Τρίτη και Πέμπτη την ίδια ώρα.

Στα ερτζιανά της Ηπείρου και στο ERTεcho!



