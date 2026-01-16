Φένια Παπαδόδημα – Άστρον Πεσμένον



Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, καλεσμένη στην εκπομπή του Πανταζή Τσάρα - Καινά Δαιμόνια" στο Δεύτερο Πρόγραμμα της ΕΡΑ, η συνθέτρια, ερμηνεύτρια, σκηνοθέτης και ηθοποιός Φένια Παπαδόδημα με τις τελευταίες της ηχογραφήσεις με γενικό τίτλο "Άστρον Πεσμένον".

Το άλμπουμ αυτό με μουσική, τραγούδια και στίχους που έχει γράψει η ίδια, που δημιουργούν στον ακροατή μια ατμόσφαιρα χαρούμενη, φωτεινή, στον απόηχο της μεσογειακής μουσικής ,γεμάτη εικόνες από το Αιγαίο Πέλαγος, μιας θάλασσας φτιαγμένης με ήχους και μελωδίες που φέρνουν την αίσθηση της νοσταλγίας και της ελευθερίας με ιδιαίτερο δυναμισμό.

Ιδιαίτερη αίσθηση δημιουργεί ο λόγος - οι στίχοι, που εμπνέουν την Παπαδόδημα από τα διάφορα κείμενα του μέγιστου Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη.

Την Φένια Παπαδόδημα και το εξαίρετο συγκρότημα της, τους B.Y.S TRIO θα τους συναντήσουμε στο Half Note Jazz Club την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.



Να είστε εκεί!

Παραγωγή - Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία: Αργύρης Παντελιάδης

Μετάδοση: Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 στο Δεύτερο Πρόγραμμα στις έντεκα το βράδυ.