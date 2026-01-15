Φιόντορ Ντοστογιέφσκι: «Η Ήμερη» με τη φωνή του Χάρη Χαραλάμπους – Καζέπη

Οι Μικρές Δεξαμενές Μελάνης στο Τρίτο Πρόγραμμα φιλοξενούν τον ηθοποιό Χάρη Χαραλάμπους - Καζέπη στην αφήγηση της νουβέλας «Η Ήμερη» του Φιόντορ Ντοστογέφκι.

Τον σπουδαίο Ρώσο συγγραφέα απασχολούσαν ιδιαίτερα οι συχνές αυτοκτονίες των γυναικών. Στην «Ήμερη», μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του, παρουσιάζει το ψυχογράφημα ενός άνδρα που βιώνει τον έρωτα ως πράξη εξουσίας και τη γυναίκα ως απόκτημα.

Ο αφηγητής- ενεχυροδανειστής μονολογεί πάνω από το άψυχο σώμα της γυναίκας του η οποία αυτοκτόνησε πριν λίγες ώρες πηδώντας από το παράθυρο.

Ο άνδρας πηγαινοέρχεται από τη μια κάμαρα στην άλλη πασχίζοντας να συλλάβει το τι έγινε, «να μαζέψει τις σκέψεις του σε ένα σημείο», και παραληρώντας αυτοαναιρείται.

[ «…Για την αγάπη της ήμουνα σίγουρος από τότε.

Αφού όποτε γύριζα σπίτι ριχνόταν σαν παιδί στην αγκαλιά μου!

Άρα με αγαπούσε. Ή μάλλον ήθελε να με αγαπήσει. Προσπαθούσε.

Ενώ εγώ ήμουν γι’ αυτήν ένα αίνιγμα.

Κι’ αυτό ακριβώς ήταν το σχέδιο! Να αποτελώ γι’ αυτήν ένα αίνιγμα!

Όχι για πάντα.

Μέχρι να φτάσω τον στόχο μου. Τις 30.000 ρούβλια.

Και τότε θα της έδειχνα όλη μου την αγάπη. Και μάλιστα με τόκο!…»



«Αλλά το κυριότερο, από τότε κιόλας την έβλεπα σα δική μου και δεν αμφέβαλα για τη δύναμή μου.

Ξέρετε, αυτή η σκέψη είναι ό,τι πιο ηδονικό, όταν δηλαδή δεν αμφιβάλλεις πια.»



«Αύριο όταν την πάρουν, τι θ' απογίνω;… πάλι κανένας μες στο σπίτι, πάλι εγώ έρημος με τα ενέχυρα.» ]

Στη ραδιοφωνική μεταφορά μας, η αφήγηση του μονόλογου εξελίσσεται ανάμεσα σε ηχητικές και μουσικές παρεμβολές, σε συνδυασμό με αποσπάσματα από τη νουβέλα «Λευκές Νύχτες» του Φ. Ντοστογέφσκι και σχόλια από το πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης που εκδόθηκε από τη Νέα ΣΚΗΝΗ του Θεάτρου της Οδού Κυκλάδων.

Ο Χάρης Χαραλάμπους - Καζέπης είναι αριστούχος απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του Νέου Ελληνικού Θεάτρου του Γιώργου Αρμένη.

Στο θέατρο έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες του Νεοελληνικού θεάτρου σε παραγωγές, μεταξύ άλλων, του Εθνικού Θεάτρου, του Φεστιβάλ Αθηνών, του Φεστιβάλ Επιδαύρου, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Απέσπασε το βραβείο Ερμηνείας Ηθοποιού σε Ελληνικό Έργο 2024/2025 - Βραβείο Κάρολος Κουν για την ερμηνεία του στον «Οιδίποδα» σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου.

Αφήγηση, Επιμέλεια μουσικής: Αφροδίτη Κοσμά

Ηχητική επεξεργασία: Τάσος Μπακασιέτας



*Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη

Φιόντορ Ντοστογιέφσκι: «Η Ήμερη»

Μετάφραση: Λευτέρης Βογιατζής, Ειρήνη Λεβίδη

Η νέα ΣΚΗΝΗ - Θέατρο Οδού Κυκλάδων

Φιόντορ Ντοστογιέφκι - «Λευκές Νύχτες»

Μετάφραση: Άρης Αλεξάνδρου

Εκδόσεις Γκοβόστη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ.