Τρίπρακτη opéra-comique σε λιμπρέτο Eugène Scribe, βασισμένο σε πέντε διαφορετικά μυθιστορήματα του Sir Walter Scott. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1825 στο Παρίσι, στην Opéra Comique.

" … Prenez garde !

La Dame Blanche vous regarde,

La Dame Blanche vous entend! "

"Προσοχή! Η Λευκή Κυρία σας κοιτά,

Η Λευκή Κυρία σας ακούει!"

Ο σκοπός αυτός ήταν πολύ δημοφιλής τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη, καθώς η «Λευκή Κυρία» του Boieldieu είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία στην εποχή της. Ακολούθησε τη μόδα των έργων με Σκωτσέζικο περιεχόμενο, δημιούργησε όμως και τη δική της σχολή. Λίγα χρόνια αργότερα η «Υπνοβάτις» ("La Sonnambula") του Bellini, θα περιφερόταν και εκείνη επί σκηνής, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από τις αλαφροΐσκιωτες λευκές νυχτοπερπατούσες μορφές κρύβονται όμορφες γυναίκες με ευγενική ψυχή.

Θα ξεκινήσουμε αυτό το Σάββατο 16 Αυγούστου το ταξίδι μας στα Σκωτσέζικα στοιχειωμένα κάστρα, με μια ζωντανή ηχογράφηση του 1992 από το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Στον κεντρικό ρόλο της Anna, η υψίφωνος Renée Flening, ενώ τη μπαγκέτα κρατά η «ειδική» στο συγκεκριμένο ρεπερτόριο Eve Queler.

Μείνετε συντονισμένοι

Info:

"Opera Omnia"

François-Adrien Boieldieu: "La Dame Blanche" («Η Λευκή Κυρία») – Μέρος Α’

Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, 20:30 - 22:30

Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/