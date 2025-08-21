Τρίπρακτη opéra-comique σε λιμπρέτο Eugène Scribe, βασισμένο σε πέντε διαφορετικά μυθιστορήματα του Sir Walter Scott. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1825 στο Παρίσι, στην Opéra Comique.

Σκωτία. Η χώρα των αντιμαχόμενων φατριών και των στοιχειωμένων κάστρων, που έγινε της μόδας στις αρχές του 19ου αιώνα, χάρη στον Sir Walter Scott.

Πολλές οι όπερες της εποχής που βασίστηκαν σε μυθιστορήματά του. Σε μία από αυτές, ένα γοητευτικό φάντασμα προσπαθεί να προστατεύσει τον πύργο όπου κατοικεί. Πρόκειται για τη «Λευκή Κυρία» πίσω από το πέπλο της οποίας κρύβεται μια πολύ αληθινή και ζωντανή - και όμορφη - γυναίκα.



Η συνέχεια της όπερας του François-Adrien Boieldieu στους δέκτες μας, με τις φωνές των Renée Fleming και Robert Swensen υπό τη μπαγκέτα της Eve Queler, στην εκπομπή "Opera Omnia" αυτό το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 20:30.

Info:

"Opera Omnia"

François-Adrien Boieldieu: "La Dame Blanche" («Η Λευκή Κυρία») – Μέρος Β’

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, 20:30 - 22:30

Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/