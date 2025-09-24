Fritz Wunderlich (1930 – 1966), Ο Αυλός των Θαυμάτων

Κάθε Παρασκευή στις 18:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

«Όταν πέφτει το βράδυ, όταν δύει ο ήλιος, όταν ακούγεται το τραγούδι του βιολιού, συχνά κάθομαι εδώ μόνος με ένα ποτήρι κρασί. Τότε σκέφτομαι πόσο υπέροχα θα ήταν να ήμουν μαζί σου τώρα στη Βιέννη, τη Βιέννη μου...»

Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1966 ο Fritz Wunderlich θα έκλεινε τα 36 του χρόνια. Τα γενέθλια αυτά δε γιορτάστηκαν ποτέ.

Ο Γερμανός τενόρος, λίγες μέρες νωρίτερα έχασε τη ζωή του σε ένα απρόσμενο ατύχημα, μέσα στο σπίτι του στενού του φίλου και συνεργάτη Gottlob Frick.

Στην κυριολεκτική του μετάφραση, το όνομά του σημαίνει «φαντασιόπληκτος». Κι όμως, ο Wunderlich ήξερε να κάνει πολύ πρακτικές και σωστές επιλογές στους ρόλους που ερμήνευε, έτσι δεν άργησε να αφιερωθεί στο κλασικό ρεπερτόριο. Καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους τενόρους για έργα Mozart και πρόλαβε να ηχογραφήσει τα περισσότερα. Αξεπέραστος παραμένει ο Tamino του το 1964, υπό τη μπαγκέτα του Karl Böhm, σε έναν «Αυλό» που θεωρείται μέχρι σήμερα Μαγικός από κάθε άποψη.

Αυτή την Παρασκευή 26 Σεπτέμβρη, επιστρέφει για να μας μαγέψει κι εμάς στην εκπομπή «Μια Φωνή στον Καθρέφτη».

Να είστε εκεί.

INFO

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho