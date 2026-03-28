«Φροντίζοντας τους ηλικιωμένους μας»

Πότε συνειδητοποιούμε πραγματικά ότι οι άνθρωποι που αγαπάμε χρειάζονται φροντίδα; Και γιατί είναι μερικές φορές η πιο δύσκολη αλήθεια να αντιμετωπίσουμε;

Στο νέο επεισόδιο της αγγλόφωνης εκπομπής της Φωνής της Ελλάδας, “Infinitely Curious”, η Κατερίνα Μπατζάκη ανοίγει μια συζήτηση που πολλοί από εμάς αποφεύγουμε—μέχρι η ίδια η ζωή να μας καλέσει να τη δούμε κατάματα.

Μέσα από ποίηση, μουσική και φωνές σημαντικών στοχαστών και φροντιστών, η εκπομπή εξερευνά:

Τη στιγμή που η άρνηση δίνει τη θέση της στην ευθύνη.

Το συναισθηματικό βάρος του να γίνεσαι φροντιστής.

Την πραγματικότητα—και τις παρανοήσεις—γύρω από τις δομές φροντίδας.

Και το πώς η στάση μας απέναντι στη ζωή διαμορφώνει τον τρόπο που γερνάμε.

Από τα σοφά λόγια του W.B. Yeats μέχρι τις σκέψεις ειδικών όπως η Amy O’Rourke, η Debbie Harris, η Linda Ercoli και η Dr. Daisy Robinton, αυτή δεν είναι απλώς μια συζήτηση για τη γήρανση—είναι ένας στοχασμός πάνω στην αγάπη, την αξιοπρέπεια και το τι σημαίνει πραγματικά να μένεις.

Γιατί η φροντίδα των ηλικιωμένων μας δεν αφορά μόνο το τέλος της ζωής. Αφορά την κατανόηση της ίδιας της ζωής.

Παραγωγή - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, 11:00-12:00 ώρα Ελλάδας

