«Φροντίζοντας τους ηλικιωμένους μας»
Το συναισθηματικό βάρος του να γίνεσαι φροντιστής, την πραγματικότητα—και τις παρανοήσεις—γύρω από τις δομές φροντίδας, εξετάζει μεταξύ άλλων η αγγλόφωνη εκπομπή Infinetely Curious, ανοίγοντας μια συζήτηση που πολλοί αποφεύγουμε.
Πότε συνειδητοποιούμε πραγματικά ότι οι άνθρωποι που αγαπάμε χρειάζονται φροντίδα; Και γιατί είναι μερικές φορές η πιο δύσκολη αλήθεια να αντιμετωπίσουμε;
Στο νέο επεισόδιο της αγγλόφωνης εκπομπής της Φωνής της Ελλάδας, “Infinitely Curious”, η Κατερίνα Μπατζάκη ανοίγει μια συζήτηση που πολλοί από εμάς αποφεύγουμε—μέχρι η ίδια η ζωή να μας καλέσει να τη δούμε κατάματα.
Μέσα από ποίηση, μουσική και φωνές σημαντικών στοχαστών και φροντιστών, η εκπομπή εξερευνά:
- Τη στιγμή που η άρνηση δίνει τη θέση της στην ευθύνη.
- Το συναισθηματικό βάρος του να γίνεσαι φροντιστής.
- Την πραγματικότητα—και τις παρανοήσεις—γύρω από τις δομές φροντίδας.
- Και το πώς η στάση μας απέναντι στη ζωή διαμορφώνει τον τρόπο που γερνάμε.
Από τα σοφά λόγια του W.B. Yeats μέχρι τις σκέψεις ειδικών όπως η Amy O’Rourke, η Debbie Harris, η Linda Ercoli και η Dr. Daisy Robinton, αυτή δεν είναι απλώς μια συζήτηση για τη γήρανση—είναι ένας στοχασμός πάνω στην αγάπη, την αξιοπρέπεια και το τι σημαίνει πραγματικά να μένεις.
Γιατί η φροντίδα των ηλικιωμένων μας δεν αφορά μόνο το τέλος της ζωής. Αφορά την κατανόηση της ίδιας της ζωής.
Παραγωγή - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη
Μετάδοση: Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, 11:00-12:00 ώρα Ελλάδας
