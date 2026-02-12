G-Poly Groove | Love Songs Special
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, στις 14:00
Ο Γιώργος «G-Poly» Πολυχρονίου μας προσκαλεί να γιορτάσουμε την ημέρα των ερωτευμένων ραδιοφωνικά!
Αναλυτικά Share
Love Songs Special στο Kosmos 93,6
Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, Ημέρα των Ερωτευμένων, ο Γιώργος "G-Poly" Πολυχρονίου σας προσκαλεί να την απολαύσετε ραδιοφωνικά.
Ένα σπέσιαλ ερωτικό "G-Poly Groove" γι' αυτήν τη ξεχωριστή ημέρα του χρόνου με τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια απ' όλες τις δεκαετίες.
Μετάδοση: Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, 14:00-16:00
Παρουσίαση - επιμέλεια: Γιώργος Πολυχρονίου
