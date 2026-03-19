Τρίπρακτη όπερα (melodramma semiserio) σε πρωτότυπο ιταλικό λιμπρέτο του Gaetano Rossi. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 19 Μαΐου 1842 στο θέατρο του Kärntnertor στη Βιέννη.

Ένα ορεινό χωριό των Γαλλικών Άλπεων τραβά το ενδιαφέρον μας τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Το όνομά του έχει διπλή προφορά: Chamonix για τους Γάλλους, Chamounix για τους Ιταλούς.

Ένα χωριό που έγινε αρκετά γνωστό στον κόσμο της όπερας, όταν στα 1842 ο Ιταλός συνθέτης Gaetano Donizetti πρωτοπαρουσίασε τη "Linda di Chamounix", ένα έργο που περιλαμβάνει μερικά από τα σημαντικότερα όψιμα μουσικά διαμάντια του συνθέτη. Η όπερα αυτή είναι γραμμένη λίγο μετά τη "Favorita" και λίγο πριν από τον "Don Pasquale". Ανάμεσα στο δράμα και την κωμωδία λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι χαρακτηρίζεται "melodramma semiserio" (ημι-σόβαρο μελόδραμα). Το λιμπρέτο παραπαίει ανάμεσα στο γέλιο και το κλάμα, άλλοτε με έναν γκροτέσκο χαρακτήρα να «φαφλατίζει» στη μέση της πλατείας του χωριού (όπως στο «Ελιξήριο του Έρωτα»), άλλοτε πάλι με μια περίτεχνη και απαιτητική σκηνή τρέλας (όπως συμβαίνει σε τόσες τραγικές ηρωίδες του Donizetti).

Θα ολοκληρώσουμε αυτό το Σάββατο 21.03.2026 την ακρόαση του έργου, στην αρκετά σύγχρονη μουσική ανάγνωσή του από τον αρχιμουσικό Marco Armiliato το 2011 στη Βαρκελώνη, με ερμηνευτές την υψίφωνο Diana Damrau, τον τενόρο Juan Diego Flórez και άλλους εξαιρετικούς τραγουδιστές.

Gaetano Donizetti: “Linda di Chamounix” - Μέρος Β'

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, 20:30 - 22:30

Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



