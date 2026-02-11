Γαμήλιοι προορισμοί

Απουλία - Ιταλία, Μπακαλάρ – Μεξικό, Ταγγέρη – Μαρόκο, Κόλπος Κότορ – Μαυροβούνιο, Μον Μπρεβάν – Σαμονί, Γαλλία

“On the Road” με την Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Ο γάμος σήμερα δεν αρχίζει στη στιγμή της τελετής, αρχίζει πολύ νωρίτερα με τη σκέψη και την πρόθεση. Το wedding planning και η σύγχρονη γαμήλια βιομηχανία «κουμπώνουν» οργανικά σε αυτή τη διαδρομή, μετατρέποντας μια πολύ σημαντική επιλογή ζωής σε μια μοναδική εμπειρία ταυτότητας, αισθητικής και συναισθήματος.

Αυτή την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στη 13:00 ώρα Ελλάδας, λίγο πριν τις 14 Φλεβάρη που τα ρομαντικά δείπνα, οι mental σημειώσεις, τα ταξίδια-έκπληξη και τα “what are we” conversations θα πέσουν βροχή — και κάποιοι, ναι, μετά από εκείνο το κρασί θα αρχίσουν όντως να σκέφτονται τον γάμο — είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε τα πιο trendy μέρη του 2026, (όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα) για να δώσουν νόημα και στη δική τους ξεχωριστή μέρα.

Η ρουστίκ, αυθεντική και αισθησιακά μεσογειακή Απουλία της Ιταλίας, η παραδεισένια λιμνοθάλασσα Μπακαλάρ στο Μεξικό με την Λίμνη των Επτά Χρωμάτων, η ρομαντικά μυσταγωγική Ταγγέρη του Μαρόκου, ο αριστοκρατικός Κόλπος του Κότορ στο Μαυροβούνιο, βγαλμένος από το πιο μαγικό παραμύθι και το χιονισμένο Μον Μπρεβάν στο επιβλητικό Σαμονί της Γαλλίας. Προορισμοί για όλες τις ιστορίες αγάπης!

Παραγωγή - παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας

