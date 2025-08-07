Όπερα σε τρεις πράξεις. Λιμπρέτο των Edwin DuBose Heyward και Ira Gershwin, βασισμένο στο μυθιστόρημα αλλά και θεατρικό έργο του ίδιου του Heyward "Porgy". Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1935 στο Colonial Theatre της Βοστώνης.

Ένας συνθέτης που μας εισήγαγε στην έννοια της συμφωνικής Jazz.

Μια παρτιτούρα που εύκολα κατατάσσεται στις εθνικές σχολές των αρχών του 20ου αιώνα. Μια μουσική που έγινε διαχρονική επιτυχία, κάνοντας παράλληλα τεράστια διαφήμιση της Αμερικανικής κουλτούρας μετά τον Β’ παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα έργο τέλος, γραμμένο από τον ίδιο το συνθέτη αυστηρά για «μαύρες φωνές», το οποίο από κάποιους χαρακτηρίζεται musical, από κάποιους jazz όπερα, από κάποιους άλλους πάλι … απλώς όπερα.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου στις 20:30 στην εκπομπή "Opera Omnia" θα προσπαθήσουμε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα να λύσουμε το μυστήριο του γοητευτικού αυτού μουσικού αινίγματος, που λέγεται "Porgy and Bess" του George Gershwin.

"Opera Omnia"

George Gershwin: "Porgy and Bess" – Μέρος Β’

Σάββατο 09 Αυγούστου 2025, 20:30 - 22:30

Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



