Georges Thill (1897 – 1984), Ο Caruso της Γαλλίας

Κάθε Παρασκευή στις 18:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Διαμάντια που Αντέχουν στο Χρόνο

Κάποιοι ακροατές αποφεύγουν τις παλιές ηχογραφήσεις όπερας των αρχών του 20ου αιώνα, κυρίως λόγω της κακής τους ποιότητας. Υπάρχουν όμως αληθινά διαμάντια στην ηχητική ανθολογία της συγκεκριμένης εποχής.

Πολλά είναι τα σχετικά παραδείγματα, όπως οι ηχογραφήσεις του Gigli, της Galli-Curci, της Lotte Lehmann, ή του Caruso. Ή ακόμη, του «Γάλλου Caruso» Georges Thill, ο οποίος φεύγει από τη ζωή στις 17 Οκτωβρίου του 1984.

"J’ai le chant véritablement dans la peau" («πραγματικά έχω το τραγούδι στο πετσί μου») έλεγε ο ίδιος, και το εννοούσε. Παράλληλα με την πανευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνική του καριέρα, ο Thill ήταν από τους πρώτους Γάλλους τραγουδιστές με τόσο μεγάλη δισκογραφία. Ένας καλλιτέχνης με παράστημα και ευαισθησία, που ξεχωρίζει ανάμεσα στους τενόρους της εποχής του, έρχεται να γεμίσει με τον ήχο του την εκπομπή μας, αυτή την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 18:00.

Να είστε εκεί.

INFO

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho