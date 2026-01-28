Gerald Finley (1960), Παράδοση και Πρωτοπορία

Κάθε Παρασκευή στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Απ' τον Παππού στον Εγγονό

Στις 30 Ιανουαρίου του 1960 γεννιέται στο Μόντρεαλ του Καναδά ο Gerald Hunter Finley, εγγονός ενός μεγάλου οργανίστα και συνθέτη, του Sir William McKie, ο οποίος μάλιστα είχε διατελέσει και μουσικός διευθυντής στο Αββαείο του Westminster.

Ο παππούς του διέγνωσε από νωρίς το ταλέντο του μικρού Gerald. Έτσι τον παρότρυνε και τον υποστήριξε σε κάθε είδους μουσική δράση. Στα εικοσιπέντε του ο Gerald Finley τραγουδά ήδη ρόλους στο Royal College of Music του Λονδίνου, ενώ λίγο αργότερα κάνει ντεμπούτο στο Φεστιβάλ του Salzburg. Θα ακολουθήσει μια λαμπρή παγκόσμια καριέρα.

Η σταθερότητα της φωνής του και το εκτόπισμα της ερμηνείας του, θυμίζουν παλιούς μεγάλους τραγουδιστές των αρχών του εικοστού αιώνα. Ο Καναδός καλλιτέχνης έχει - από τον παππού του ήδη - βαθιές ρίζες στο παλιό, διαθέτοντας την τεχνική ενός παραδοσιακού κλασικού μπασοβαρύτονου. Σε επίπεδο ρεπερτορίου όμως, ήταν πάντα ανοιχτός στο νεωτερισμό και την πρωτοπορία, έχοντας πάντοτε τα μάτια του ανοιχτά και την καρδιά έτοιμη να δοθεί σε καθετί καινούργιο. Πρωταγωνίστησε σε μια σειρά έργων σύγχρονης μουσικής, όπως ο «Βασιλιάς Ληρ»του Aribert Reimann, ενώ το 2005, ήταν ο πρώτος Oppenheimer στην καινούργια όπερα του John Adams "Doctor Atomic".

Αυτή την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου θα γιορτάσει τα γενέθλιά του χαρίζοντας τη φωνή του στον «Καθρέφτη» μας, στις 19:00 στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Να είστε εκεί.

INFO

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho