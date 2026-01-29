Όπερα σε τρεις πράξεις. Λιμπρέτο του Giuseppe Adami βασισμένο στα προσχέδια της ομώνυμης οπερέτας των Alfred Maria Willner και Heinz Reichert. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Grand Théâtre του Monte Carlo στις 27 Μαρτίου 1917.

«Η Traviata του Φτωχού» σύμφωνα με τους κριτικούς, «Ένας κακός Lehar» σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Ricordi, «Μια εμπειρία που δεν πρέπει να επαναληφθεί» σύμφωνα με τον ίδιο τον συνθέτη, η όπερα «Το Χελιδόνι» ("La Rondine") δεν ξεκίνησε την πορεία της με τις καλύτερες προοπτικές.

Από τη μία η ασυνεννοησία ως προς τη φόρμα του έργου: οι Βιεννέζοι που το παρήγγειλαν ήθελαν μια οπερέτα, ενώ ο Giacomo Puccini έγραψε μια commedia lirica. Από την άλλη ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος που ξέσπασε στο μεταξύ, κόβοντας στη μέση κάθε Ιταλο-Αυστριακή σύμπραξη, ακόμα και καλλιτεχνική. Το «Χελιδόνι» είναι λοιπόν απορίας άξιο πώς τελικά κατάφερε να παρουσιαστεί στο ουδέτερο έδαφος του Monte Carlo και να κάνει την επιτυχία που έκανε.

Το εάν είναι άδικο που στις ημέρες μας δεν πολυπαίζεται πλέον, θα το κρίνουμε μαζί αυτό το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, μέσα από μια ηχογράφηση studio που πραγματοποίησε στα 1981 ο Lorin Maazel με τη Συμφωνική του Λονδίνου και τους Αμβροσιανούς Τραγουδιστές, αλλά και κορυφαίους ερμηνευτές όπως η Kiri Te Kanawa, ο Placido Domingo, o Leo Nucci και πολλοί ακόμα.

Info:

"Opera Omnia"

Giacomo Puccini: “La Rondine”

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, 20:30 - 22:30

Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/