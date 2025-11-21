Γιάννης Οικονομίδης & Σοφία Κουνιά

Σε αυτό το επεισόδιο podcast, η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται τον σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη και την Σοφία Κουνιά, με την ταινία Σπασμένη Φλέβα (2025).

Μας μιλούν για την ιστορία της ταινίας, ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, την τραγικότητα των χαρακτήρων και το εξαιρετικό καστ που αποτελείται από τους Βασίλη Μπισμπίκη, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτο, Κλέλια Ρένεση, Γιάννη Νιάρρο, Μαρία Καλλιμάνη , Σοφία Κουνιά, κ.α. ….και δεν δέχεται με τίποτα ότι είναι η λιγότερο «Οικονομιδική» ταινία του!

Η Σπασμένη Φλέβα, είναι μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ και θα προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 27 Νοεμβρίου από την Tanweer Alliances .

Ακούγονται αποσπάσματα από το τρέιλερ της ταινίας με την πρωτότυπη μουσική του Μπάμπη Παπαδόπουλου και τα τραγούδια από το σάουντρακ Σπασμένη φλέβα - ΛΕΞ & Kepler is Free και Whatever Lola wants - Δώρος Δημοσθένους.

Μουσική σήματος: Nίκος Μαμαγκάκης από την ταινία Πρόσωπο με Πρόσωπο (1967) του Ρ.Μανθούλη

