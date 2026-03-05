Γιάννης Τζερμιάς Επί Δύο στο Τρίτο

Δύο εκθέσεις, δύο σταθμοί στην εικαστική πορεία του Γιάννη Τζερμιά τον Νοέμβριο του 2025, γίνονται αφορμή για μια συζήτηση του εικαστικού με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου γύρω από την ενιαία αφήγησή του για τη μοίρα, το μύθο και την ανθρώπινη ύπαρξη στην 4η εκπομπή του νέου Κύκλου της ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ, το Σάββατο 07 Μαρτίου, στις έξι το απόγευμα, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Ο λόγος για τις εκθέσεις «Οιδίπους- Εικόνες μετά την τύφλωση, τριλογία 2008-2025» & «Το δαχτυλίδι στον βάλτο με τα νούφαρα». Πρόκειται για δύο εκθέσεις - σταθμούς στην εικαστική πορεία του Γιάννη Τζερμιά τον Νοέμβριο του 2025, που γίνονται αφορμή για μια συζήτηση γύρω από την ενιαία αφήγησή του για τη μοίρα, το μύθο και την ανθρώπινη ύπαρξη. Η Κατερίνα Ζαχαροπούλου συναντά τον ζωγράφο με την πολύχρονη διαδρομή από την ιστορική γκαλερί «Μέδουσα» τη δεκαετία του ’80 έως την πρόσφατη διπλή εκθεσιακή του παρουσία.

Στην πρώτη έκθεση, με τίτλο «Οιδίπους- Εικόνες μετά την τύφλωση», που παρουσιάστηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη ,έθεσε στο επίκεντρο τον Οιδίποδα, μια μορφή αρχέτυπο της ανθρώπινης τραγωδίας, την οποία ο καλλιτέχνης προσεγγίζει μέσα από μια εσωτερική, προσωπική αλλά και πανανθρώπινη οπτική. Τα ζώα, ο φόνος, η τύφλωση, το τραγικό στοιχείο που αποδίδονται με μια κατακτημένη χρωματικά και σχεδιαστικά γραφή, έρχονται να συνδεθούν εκ νέου στο έργο του.

Στην δεύτερη έκθεση, στο Κέντρο Τεχνών Μετς παρουσίασε την ενότητα «Το δαχτυλίδι στον βάλτο με τα νούφαρα». Εδώ, ο μύθος υποχωρεί για να αναδυθεί το παραμύθι, εκεί όπου η παιδική μνήμη, η αφήγηση της γιαγιάς του και ο βάλτος γίνονται τόποι μιας νέας εικονοποιίας. Οι δύο εκθέσεις δημιουργούσαν ένα μονοπάτι σύνδεσης, από το τραγικό στο παραμυθητικό, από τον Οιδίποδα ως το δαχτυλίδι, από την τύφλωση στη γνώση και από τη μοίρα στην επιθυμία. Ο Γιάννης Τζερμιάς αναφέρεται σε όλα τα στάδια που τον οδήγησαν σε βάθος χρόνου σε ένα ενιαίο εικαστικό σύμπαν, όπου το φως και το σκοτάδι, η ύλη και το πνεύμα, η μνήμη και η αποκάλυψη συνομιλούν αδιάκοπα.

