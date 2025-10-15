Γιατί οι 30άρηδες δεν φεύγουν από το πατρικό;

Τα τελευταία χρόνια, η γενιά των 30άρηδεων συνεχίζουν και ζουν στο πατρικό τους σπίτι, όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη. Η δυσκολία εύρεσης προσιτής στέγης, οι χαμηλοί μισθοί συγκριτικά με το υψηλό κόστος ζωής αποτελούν μερικούς από τους βασικούς λόγους που ωθούν τους νέους να παρατείνουν την εξάρτησή τους από την οικογένεια. Πόσο, όμως, επηρεάζει αυτή η κατάσταση την αυτονομία, την ψυχολογία και τις προοπτικές ζωής των νέων στην Ελλάδα;

Θα μάθουμε περισσότερα γι' αυτό το θέμα στο νέο επεισόδιο podcast "Έρευνα".

Στην Έλενα Καραθάνου και στο EΡΤnews Radio 105,8 μίλησαν οι κ.κ.: Γιώργος 31 ετών, Μάρκος 29 ετών, Δήμητρα μητέρα δύο νέων ηλικίας 26 και 32 ετών, Αλεξάνδρα Καππάτου, ψυχολόγος – παιδοψυχολόγος, Κώστας Χαϊδούτης, δικηγόρος, αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ και Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης, Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αττικής, Κωνσταντίνος Γλούμης – Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Έρευνα – παρουσίαση: Έλενα Καραθάνου