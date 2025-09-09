Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος, Manuel Hermia & Simon Leleux και η «Μαγική» Ernestine Andersson

Τα «Πινέλα για Χρώματα και Ορχήστρα» του Γιώργου Μαρκάκη χρωματίζουν τον ραδιοφωνικό αέρα του Τρίτου Προγράμματος κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ακριβώς τα μεσάνυχτα προς την επόμενη, για μία ώρα.

Γιώργος Μαρκάκης

Για αυτήν την εβδομάδα ο Γιώργος Μαρκάκης, μεταξύ άλλων παρουσιάζει:

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (μεσάνυχτα προς Πέμπτη): Ο Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος και το «Κιθαρολόγιό» του

Στην εκπομπή της 10ης προς 11 Σεπτεμβρίου 2025 ο Γιώργος Μαρκάκης παρουσιάζει ένα μουσικό αφιέρωμα στον κιθαριστή Γιώργο Μαστρογιαννόπουλο. Η σκέψη για ένα τέτοιο αφιέρωμα προέκυψε από το γεγονός ότι δίπλα στην καλλιτεχνική του δράση ο Έλληνας μουσικός παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη οργανωτική δράση στην προσπάθεια του να δείξει ad hoc το Ελληνικό κιθαριστικό τοπίο και τους δημιουργούς του. Το «Κιθαρολόγιο», μία αξιόλογη ιστοσελίδα που είναι αφιερωμένη εδώ και χρόνια στους Έλληνες κιθαριστές και δημιουργούς και αποτελεί λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση για άλλα μουσικά όργανα που δραστηριοποιούνται στον χώρο μας.

Ο Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος είναι Μουσικός, Συνθέτης και Ποιητής.

Ως Κιθαριστής, έχει μοιραστεί τη σκηνή με μερικούς από τους πιο εξέχοντες μουσικούς της Ελλάδας. Ως Συνθέτης, έχει συνθέσει για σόλο όργανα, αλλά και σύνολα οργάνων. (Φλάουτο, Κλαρινέτο, Τρομπόνι, Τρομπέτα, Κιθάρα κλπ). Ως Ποιητής έχει συγγράψει περισσότερα από 500 ποιήματα, που έχουν εκδοθεί σε 4 Ποιητικές Συλλογές, με αρκετά από αυτά να έχουν μελοποιηθεί και αποτυπωθεί σε ψηφιακούς δίσκους από σημαντικούς συνθέτες.

Μοιράζει το χρόνο του μεταξύ της διδασκαλίας, της εκτέλεσης, αλλά και της διεύθυνσης του Φεστιβάλ «Γιορτές Κιθάρας» στην Αθήνα. Επίσης, είναι δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου μέσω της ίδρυσης του οργανισμού «Κιθαρολόγιο», το οποίο φιλοξενεί διαδικτυακώς, εξέχοντες Κιθαριστές και γεγονότα, με στόχο την εξέλιξη της Κιθαριστικής Τέχνης, δίνοντας έμφαση στην υψηλή ποιότητα, ανεξαρτήτως εμπορικών κριτηρίων.

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου (μεσάνυχτα προς Παρασκευή): Manuel Hermia & Simon Leleux

Manuel Hermia

Αυτοσχεδιαστής, συνθέτης και εξερευνητής μουσικής από όλο τον κόσμο, ο Manuel Hermia εκφράζει ταυτόχρονα τον λόγο του ως σαξοφωνίστας και την αγάπη του για το bansuri. Εκτός από τις σπουδές του στο σαξόφωνο και την αρμονία της τζαζ στο Ωδείο, έχει αναπτύξει την κυριαρχία του στο bansuri - το φλάουτο από τη Βόρεια Ινδία. Επιπλέον, έχει επεκτείνει τις γνώσεις του στην ινδική και αραβική μουσική, συμπεριλαμβανομένων των ragas και των maqams, σε μια παγκόσμια μουσική σκέψη. Γενικά, ενσωματώνει σταδιακά στη γλώσσα του όλα τα πολιτιστικά στοιχεία που το μάθημά του και η δράση του καλεί να ενσωματώσει. Έχει επίσης αναπτύξει το δικό του μελωδικό-αρμονικό σύστημα με τη θεωρία του που ονομάζεται "rajazz", δημιουργώντας έτσι μια γέφυρα μεταξύ της τζαζ και των ragas, δηλαδή μιας τονικής και μιας τροπικής μουσικής σκέψης.

Simon Leleux

Ο Simon Leleux, ένας κρουστός, συνθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής με έδρα το Βέλγιο, που ειδικεύεται στην ντοχόλα, (μπάσο νταμπούκα) την νταμπούκα και άλλα κρουστά από την Αραβική Χερσόνησο και τη Μέση Ανατολή.

Σε σχήμα ποτηριού, η νταμπούκα, της οποίας οι παραδόσεις είναι τόσο ποικίλες όσο και οι εκλεπτυσμένοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να παιχτεί, αποτέλεσε την αφετηρία για το ταξίδι του στα κρουστά και το ενδιαφέρον του για πολλά άλλα όργανα, τεχνικές και στυλ.

Έχοντας εκπαιδευτεί με δασκάλους όπως οι Ahmet Misirli, Zohar Fresco, Pedram Khavarzamini, Madjid Khaladj, Pandit Sanju Sahai, Niti Ranjan Biswas και Azzedine Jazouli, επικεντρώνεται στη μελέτη της ντοχόλας (μπάσο νταμπούκα) από το 2014 με τον καλλιτέχνη που άνοιξε νέους δρόμους με αυτό το όργανο: τον Levent Yildirim. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία του Levent, η δουλειά του με την ντοχόλα τον οδήγησε σε μια σολίστικη και μελωδική προσέγγιση στο όργανο.

Εκτός από τις εμφανίσεις του, διδάσκει αυτήν τη περίοδο στην Παγκόσμια Μουσική Ακαδημία των Βρυξελλών, στο MuziekPublique, καθώς και στο Βασιλικό Ωδείο των Βρυξελλών, έχοντας αποφοιτήσει στην παιδαγωγική από το Ωδείο Namur το 2013 και στο Ωδείο του Ρότερνταμ (Codarts - Master of Music) στα Τουρκικά κρουστά το 2015.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου (μεσάνυχτα προς Σάββατο): Η μαγική βοκαλίστα Ernestine Andersson

Mεταμεσονύκτια Jazz ράδιο-παράσταση των «Πινέλων» με κλασικές ερμηνείες Jazz κομματιών και αναμνήσεις από την συνάντηση του Γιώργου Μαρκάκη με την αξέχαστη ερμηνεύτρια της Ernestine Andersson (1928- 2016) στην Νέα Υόρκη το 2008 που διηγείται το περιστατικό που μπόρεσε να «μπαλώσει» με την εκπληκτική φωνή της ακόμα και μια ερμηνεία της σε λάθος νότα τραγουδώντας ένα από τα πρώτα κομμάτια που γνώριζε, στην αρχή της καριέρας της.

INFO:

«Πινέλα για χρώματα και Ορχήστρα»

με τον Γιώργο Μαρκάκη

Μεσάνυχτα Τετάρτης (10-09) προς Πέμπτη, Πέμπτης (11-09) προς Παρασκευή & Παρασκευής (12-09) προς Σάββατο

και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 00.00-01.00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/