Όπερα σε πέντε πράξεις. Πρωτότυπο Γαλλικό λιμπρέτο των Eugène Scribe και Charles Duveyrier βασισμένο σε παλαιότερο λιμπρέτο τους με τίτλο “Le Duc d’Albe”. Στην Ιταλική του εκδοχή πρωτοπαρουσιάστηκε στις 26 Δεκεμβρίου 1855 στο Teatro Regio της Πάρμα.

Το ονοματεπώνυμο μιας Επανάστασης. Ένας κατακτητής που αγνοεί την ύπαρξη του παιδιού του. Ένας πατέρας που ξαναβρίσκει το παιδί του. Ένας γιος που πρέπει να επιλέξει το αίμα, ή την τιμή του. Μια γυναίκα που πρέπει να επιλέξει την τιμή της, ή τον άνδρα που αγαπά. Ένας πατέρας που δίνει τη λύση. Ένας πατέρας που πληρώνει για όλα. Ένας πατέρας που πεθαίνει για όλους. Ή απλώς: ένας πατέρας.

Ένας πατέρας, σαν αυτόν που θα ήθελε ο Verdi, ή σαν αυτόν που θα ήθελε να είχε γίνει ο ίδιος. Είναι φανερό το πόσο επηρέασε τα έργα του μεγάλου Ιταλού συνθέτη η προβολή των προσωπικών οικογενειακών του ρόλων. Η πατρίδα, η τιμή, ο έρωτας, έρχονταν πάντα να ανατρέψουν τις σχέσεις αυτών των ρόλων. Το αίμα όμως - η οικογένεια - ήξερε πάντοτε στο τέλος να παίρνει εκδίκηση.

Ο «Σικελικός Εσπερινός» θα σημάνει αυτή και την επόμενη εβδομάδα στους δέκτες του Τρίτου Προγράμματος, χάρη στην EBU και τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, που ανοίγει το αρχείο της και μας χαρίζει μια μαγική παράσταση του Μαρτίου του 1974: τον πρώτο «Σικελικό Εσπερινό» που μεταδόθηκε ραδιοφωνικά από το Νεοϋορκέζικο θέατρο. Οι ερμηνευτές μυθικοί (Caballé, Gedda, Milnes, Díaz, σε διεύθυνση Levine) το κοινό της βραδιάς τυχερό και εμείς ως ακροατές ακόμη περισσότερο, γι’ αυτό μη λείψει κανείς.

Info:

"Opera Omnia"

Giuseppe Verdi: "I Vespri Siciliani" («Ο Σικελικός Εσπερινός») - Μέρος Α'

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, 20:30 - 22:30

Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/