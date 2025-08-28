Λυρική τραγωδία σε τέσσερις πράξεις. Λιμπρέτο του Salvadore Cammarano βασισμένο στο θεατρικό έργο του Joseph Méry "La Bataille de Toulouse" («Η Μάχη της Τουλούζης»). Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 27 Ιανουαρίου 1849 στο Teatro Argentina της Ρώμης.

Τόσο οι «Ληστές» ("I Masnadieri") και ο «Κουρσάρος» ("Il Corsaro"), όσο και η «Μάχη του Λενιάνο», είναι έργα που γράφτηκαν στα τέλη των δύσκολων «χρόνων της γαλέρας» ("anni di galera"), όπως ο ίδιος ο Verdi χαρακτήριζε τη δημιουργική του περίοδο από το 1844 έως το 1850.

Ο συνθέτης είχε πλέον εξαντληθεί από το άγχος της αδιάκοπης και κατά παραγγελία σύνθεσης. Παρόλο που είχε ξεκινήσει να μελετά νέες μουσικές κατευθύνσεις σε κάποιες από τις προηγούμενες όπερές του - όπως ο «Ερνάνης» ή ο «Μάκβεθ» - εντούτοις τα τρία αυτά έργα έχουν μάλλον συμβατικό ύφος.



Ακόμα και μέσα από τη συμβατικότητά της όμως, η «Μάχη του Λενιάνο» κατάφερε να ικανοποιήσει πλήρως τις προσδοκίες του κοινού και να αποτελέσει, ειδικά με το χορωδιακό του «Όρκου» από την πρώτη πράξη, τη μέγιστη έως τότε συμβολή του Verdi στον απελευθερωτικό αγώνα της Ιταλίας. Γεγονός που την κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα έργα του Ιταλού συνθέτη εκείνη την εποχή.

> Θα την ξαναζωντανέψουν στους δέκτες μας αυτό το Σάββατο 30 Αυγούστου οι φωνές των Franco Corelli, Antonietta Stella και Ettore Bastianini, υπό τη μαγική μπαγκέτα του Gianandrea Gavazzeni.

Info:

"Opera Omnia"

Giuseppe Verdi: "La Battaglia di Legnano" («Η Μάχη του Λενιάνο»)

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, 20:30 - 22:30

Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/