Gloria Davy (1931 – 2012), Ένταση, Έκφραση, Φαντασία

Κάθε Παρασκευή στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Από τη Σιβηρία στoν Γαλαξία της Όπερας

Στις 28 Νοεμβρίου του 2012 φεύγει από τη ζωή η Αμερικανικής καταγωγής Ελβετή υψίφωνος Gloria Davy.

Αν η μεγάλη Leontyne Price, με την οποία είχαν καριέρες παράλληλες, υπήρξε η πρώτη μαύρη Aida στη Σκάλα του Μιλάνου το 1960, η Gloria Davy την είχε προλάβει δύο χρόνια νωρίτερα, καθώς το 1958 ήταν η πρώτη μαύρη καλλιτέχνις που ερμήνευσε το συγκεκριμένο ρόλο στη Metropolitan - αφού μάλιστα την προηγούμενη σεζόν τον είχε πρωτοτραγουδήσει με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και με την Ελληνίδα μεσόφωνο Έλενα Νικολαΐδη στο πλευρό της ως Αμνέριδα.

Εκτός από την Aida βέβαια, η Gloria Davy τραγούδησε ένα ευρύ ρεπερτόριο ρόλων lirico spinto σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακούγοντάς την να ερμηνεύει τον κύκλο "Les Illuminations" του Britten το 1954 στη Νέα Υόρκη, ο καναδός μουσικοκριτικός Ross Parmenter μίλησε για μια φωνή με σπάνια τεχνικά χαρίσματα, για μια ερμηνεία με ένταση και φαντασία. Με την ίδια εκφραστική ένταση και ακόμα περισσότερη φαντασία, η φωνή της θα αντηχήσει στον Καθρέφτη της εκπομπής μας αυτή την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 19:00.

INFO

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho