Γόνιμος, Πρωτοπόρος και Επιδραστικός

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Darius Milhaud (1892 – 1974)

Ο Darius Milhaud υπήρξε από τους πιο γόνιμους και παραγωγικούς συνθέτες του 20ού αιώνα. Μαζί με τους Χόνεγκερ, Πουλένκ, Ντιρέ, Ορίκ και Ταγιεφέρ ήταν ένα από τα μέλη της περίφημης Ομάδας των Έξι, κέντρου της μουσικής ζωής του Παρισιού, η οποία – αντιμαχόμενη την ιμπρεσιονιστική και μετα-ρομαντική μουσική – επηρέασε πολύ την εξέλιξη της Γαλλικής μουσικής αλλά και της μουσικής παιδείας.

Τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής του, ο Milhaud ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, θύμα ρευματοειδούς αρθρίτιδας και πέθανε στο σπίτι του στη Γενεύη της Ελβετίας στις 22 Ιουνίου 1974 σε ηλικία 81 ετών.

