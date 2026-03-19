Γουέστερν και Αραβικές Νύχτες στο «Drama Therapy»

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Drama Therapy» ο Αντώνης Τζαβάρας φιλοξενεί τον Γιώργο Λουράκη, δημιουργό της παράστασης «Γουέστερν» και τη Μάρα Καλούδη και τον Άγη Γυφτόπουλο, οι οποίοι επιμελήθηκαν για το Τρίτο Πρόγραμμα το νέο ραδιοφωνικό θεατρικό έργο, με τίτλο «Αραβικές Νύχτες».

Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ο συγγραφέας και σκηνοθέτης του «Γουέστερν», που παρουσιάζεται στη σκηνή του «Μικρού Κεραμεικού», αφηγείται το πώς γεννήθηκε και πώς έγινε παράσταση η ιστορία του Κοσμά, της Εύας και του Κρίτωνα. Τριών νέων ανθρώπων που ζουν στην Αθήνα του σήμερα σαν αντιήρωες καουμπόικων ταινιών άλλων εποχών. Στην αφήγηση παρεμβαίνει και η Έλενα Κατέχη, πρωταγωνίστρια της παράστασης.

Στο δεύτερο μέρος, η Μάρα και ο Άγης, παραγωγοί του Τρίτου Προγράμματος, περιγράφουν τη συναρπαστική διαδικασία της δημιουργίας μιας θεατρικής παράστασης για το ραδιόφωνο. Αφορμή, οι «Αραβικές Νύχτες», το νέο ραδιοφωνικό θεατρικό έργο που θα παρουσιάσει το Τρίτο στις 27 Μαρτίου, την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, συνεχίζοντας για τέταρτη χρονιά τη γόνιμη συνεργασία του με το Ωδείο Αθηνών.

Το «Drama Therapy» είναι ένα podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERT εcho, αφιερωμένο στο θέατρο. Το επιμελείται και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας.

Σε κάθε επεισόδιο του «Drama Therapy», άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη. Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Αποκλειστικά στο ERT εcho από Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, στις 17:00

#ERTecho #AntonisTzavaras #DramaTherapy