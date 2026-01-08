Όπερα σε τέσσερις πράξεις. Λιμπρέτο του συνθέτη βασισμένο κυρίως στo συμβολιστή ποιητή Saint-Pol-Roux, εμπνευσμένο όμως και από τον σουρεαλισμό. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1900 στο Παρίσι, στην Opéra-Comique.

Μιλούν οι πόλεις; Κι αν έχουν τη δική τους «φωνή», πώς άραγε να να μοιάζει αυτή του Παρισιού;

Βασισμένος στον συμβολιστή ποιητή Saint-Pol-Roux, ο Γάλλος συνθέτης Gustave Charpentier, μίλησε στα 1900 για τη φωνή που ακούς όταν ανοίγεις ένα παράθυρο στο Παρίσι. Μια φωνή - μίξη ήχων, τραγουδιών και αρωμάτων. Μια φωνή που μπορεί να είναι ακόμα κι επικίνδυνη, αφού με τη δύναμη που ασκεί το φως μιας λάμπας στις νυχτοπεταλούδες, σε παροτρύνει να ζήσεις την περιπέτεια.

Αυτήν και την επόμενη εβδομάδα θα χαθούμε κι εμείς για λίγο στα Παρισινά σοκάκια, ακούγοντας μια ζωντανή ηχογράφηση του 2007 από την Opéra de Paris και ακολουθώντας τη "Louise" στη δική της περιπέτεια, που από τον ίδιο το συνθέτη χαρακτηρίζεται ως «μουσική νουβέλα». Ώρα να διαπιστώσουμε ότι ο βερισμός δεν αφορά μόνο στην Ιταλική όπερα.

Info:

"Opera Omnia"

Gustave Charpentier: "Louise" – Μέρος Α’

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, 20:30 - 22:30

Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/